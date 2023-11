EM 2024: Italia slo Nord-Makedonia, Albania og Danmark for å kvalifisere seg

Italia dominerte Nord-Makedonia 5-2 på fredag ​​i Roma, men må ha minst et poeng mot Ukraina på mandag for å sjekke billetten til Euro-2024.

De regjerende europamesterne vant takket være et dobbelt århundre spesielt fra Federico Ceesa (41 og 45 + 2.), og Johnny Athanasov (52 og 74.) var ikke uten frykt da han reduserte til 3-2. Italia har nå de samme 13 poengene som Ukraina, men takket være deres overlegne målforskjell (+7 vs +3) har Tyskland kvalifisert seg til EM og er tilbake på 2. plass i gruppe C.

Åttende tap for Malta

Allerede kvalifiserte England (19 poeng) led sitt åttende tap mot Malta (2-0) med mål fra Enrico Pepe (8.) og Harry Kane (75.).

Danmark beseiret Slovenia

Danmark kvalifiserte seg til Euro-2024 med en 2-1-seier over Slovenia i København på fredag ​​og er garantert til topps i gruppe H. Mål fra Mehle og Delaney ville få danskene tilbake i kamp. De gikk videre til semifinalen i den siste konkurransen i 2021.

Albania har en billett

Rouge et Blanc er det 13. landet som kvalifiserer seg til det kontinentale møtet i Tyskland fra 14. juni til 14. juli 2024.

Før dem kvalifiserte albanerne seg i Chisinau, og tjente et poeng fra en ikke-eksisterende uavgjort. De skal delta i sitt andre Euro i Tyskland etter 2016-utgaven som ble spilt i Frankrike.

Den brasilianske treneren Silvinhos menn, som spilte på Lyon-benken, er sikre på å ende på en av de to øverste plassene i gruppen sin med 14 poeng på syv kamper en dag før slutten av kvalifiseringen. 3., kun 10 tilgjengelige.

Tapte kun én kamp den første dagen i Polen (1-0).

I deres gruppe vil den andre billetten til Tyskland spilles mellom Tsjekkia og Moldova, mens uavgjort vil være nok til å legge tsjekkerne (12 poeng) bak moldoverne (10 poeng).

Under Euro-2016 i Frankrike endte albanerne, ledet av deres historiske kaptein Lorik Gana, på tredjeplass i sin gruppe bak Frankrike og Sveits, men en dårlig tredjedel klarte ikke å gå videre til 16-delsfinalen.