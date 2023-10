EM 2024-kvalifisering: Frankrike og Portugal kvalifiserer seg til siste etappe

Nederland kunne vært forsiktige på grunn av mangelen på tall, men Kylian Mbappe fant dem i det første franske angrepet (7., 0-1). Etter pause insisterte Frankrike og Mbappé scoret sitt 42. mål for utvelgelse (53., 0-2), Frankrike (18 poeng) oppfylte kontrakten sin. Nederland (9 poeng, 3.) er foran Hellas (12 poeng, 2.) til tross for et mål fra Kwilindsky Hartmann (83, 1-2), mens Georgios Giacomakis (20.), Georgios Mazouras (20.) vant 0-2 i Irland . 45.+4).

Det regnet kraftig på Porto Dragon Stadium der Roberto Martinez blendet Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos. En god idé siden PSG-spissen åpnet scoringen med en heading (18., 1-0) og CR7 doblet ledelsen fra straffemerket (29., 2-0). Etter pause slet Portugal med å komme inn i kampen og slapp inn sitt første mål i disse kvalifiseringskampene av David Hankow (69., 2-1). Ronaldo scoret sitt 125. mål mot Seleção (72., 3-1), men Stanislav Lobotka reddet slovakene (80., 3-2). Slovakia (13 poeng) forblir nummer to bak Portugal (21) da Luxembourg (11 poeng) uavgjort 1-1 på Island. Blant skandinavene spilte Viktor Poulsson (UBN) hele kampen, mens Alfred Finnbongason (UBN) og Jan Thorsteinsson (OHL) spilte (70.). I Grand Dugal-leiren var Anthony Morris (Union) og Alessio Guerci (Bronx Borrains) startende.