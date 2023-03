EM 2024-kvalifisering: Østerrike fullfører oppgaven mot Aserbajdsjan i Devils Group

Østerrike vant 4-1 mot Aserbajdsjan på TGW Arena i Linz fredag ​​i Belgias andre gruppe F-kvalifiseringskamp for EM 2024. Marcel Sabitzer (28., 50.), Michael Grigorich (30.) og Christoph Baumgartner (69.) var tjenestescorerne.

Ralf Rangnick kunne ikke stole på et erfarent element i hver linje: David Alaba (Real Madrid) i forsvar, Javor Schlager (Leipzig) på midtbanen og Marko Arnautovic (Bologna) foran. Med de to beste fraværende, mottok Manchester Uniteds midtbanespiller Marcel Sabitzer kapteinsbindet. I de første ti minuttene ble østerrikerne tvunget til å avverge overløp fra azerernes vinger, som ikke var imponert over presset deres.

Drømmepremiere for Tedesco: Lukaku scorer hat-trick i 0-3-seier i Sverige!

Etter en lang oppvarming tok gjestene over og i en godt strukturert fase mellom Patrick Wimmer og Baumgartner satte Sabitzer ballen i øverste hjørne (28., 1-0). Deretter overtok Rangniks lag kampen fullstendig, og ved tapet av den aserbajdsjanske ballen stormet Gregorić til målvakten, som ikke bekreftet det ufullkomne skuddet til Freiburg-spissen (29., 2-0).

Ved omstarten gjenvant Wimmer og Sabitzer østerrikernes press, og kapteinen deres scoret to ganger på frispark (50., 3-0). I prosessen fikk gjestene en eksplosjon med et skudd fra en stram vinkel av Emin Mahmudov (64., 3-1). Men Østerrike trakk avstanden tilbake på en volley fra Baumgartner (69., 4-1).

27. mars tar østerrikerne imot Estland, som hviles fredag. Det første oppgjøret mot Belgia er planlagt til 17. juni klokken 20.45 på King Baudouin Stadium.

Frankrike ydmyker Nederland: Mbappé tar forbi Benzema, Griezmanns mangel tar slutt