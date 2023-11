EM 2024-kvalifisering: Spania holder seg rangert, Martinezs Portugal avslutter med 10 av 10

Selvmål fra Robin Le Normand (4.), Ferran Torres (55.) og Luka Lochoshvili (72.) hjalp Spania med å slå Georgia 3-1 i Valladolid. Gwicha Kvaratskelia (10.) utlignet midlertidig. Kveldens svarte merke for «Roja» var utgangen til Kavi, som pådro seg en alvorlig kneskade.

Seieren førte til at Spania toppet gruppen med 21 poeng og sikret topplasseringen i EM-trekningen.

Allerede kvalifiserte Skottland endte med 17 poeng etter uavgjort 3-3 mot Norge. Norge har 11, Georgia 8 og Kypros 0.

I gruppe J sikret Roberto Martinez» Portugal, allerede kvalifisert og sikret kvalifisering, sin tiende seier på like mange kamper med en 2-0-seier over Island. Bruno Fernandes (37.) og Ricardo Horta (66.) scoret for Portugal.

Portugal har 30 poeng, 36 mål og 2 sluppet inn i denne gruppen. Slovakia feiret sin kvalifisering med uavgjort 1-2 i Bosnia-Hercegovina, bekreftet tidligere på dagen. Slovakene ligger nummer to i gruppen med 22 poeng etter 0-1-seier i Liechtenstein. Neste er Island (10), Bosnia-Hercegovina (9) og Liechtenstein (0).