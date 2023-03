EM 2024-kvalifisering: Spania lider, men Norge og Kroatia uavgjort Wales

Spania eliminerte Norge (3-0) i den første gruppe A-kampen for å kvalifisere seg til EM 2024 lørdag i Malaga. I gruppe D ble Kroatia tvunget til uavgjort mot Wales (1-1).

«Rosen» fikk sin første sjanse gjennom Dani Olmo, som avverget et innlegg fra Alejandro Balte (12.) inn i den første for sin nye trener Luis de la Fuente. Spania ble spart sent i kampen av Norge, som mistet den skadde Erling Holland, og Joselu feiret sin første landskamp med en dobbel på to minutter (84., 85.).

I en annen gruppekamp fikk mål fra John McGinn (21.) og Scott McTominay (87., 90.+3) Skottland vinne 3-0 mot Kypros. Georgia ble «bye».

Wales slo Kroatia (1-1) i gruppe D. Etter å ha tatt kontroll over spillet gjennom Andrej Kramaric (28.), som slutter seg til Luka Modric på 5. plass på det kroatiske landslagets toppscorerrangering, stoppet det rutete walisiske laget spillet gjennom Nathan Broadhead (90. +). 3)

Tyrkia vant den andre kampen 1-2 i Armenia. Osun Kabaks selvmål lot armenerne (10.) ta kontroll, men tyrkerne snudde utviklingen med Argun Gokku (35.) og Kerem Akhturgoglu (64.). Latvia var i ro.