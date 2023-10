EM 2024-kvalifisering: Spania slo Skottland, Tyrkia overrasker Kroatia

Etter en første omgang dominert av Spania, så Skottland ut øyeblikk etter McTominays frispark på timen, men dommeren avviste målet for en fouling på den spanske målvakten (60.). Morata brøt til slutt vranglåsen (74.) med en ustoppelig dykkerheading før Sanchet så laget sitt skjøt til seier (86.).

I samme gruppe vant Erling Hollands Norge, som skrev dobbeltboken, det meste på Kypros (0-4). For norsk side spilte Nusa (Club Bruges) i en halvtime, mens Andrew (Charleroi) spilte hele kampen.

I gruppe A-tabellen forblir Skottland øverst (15 poeng) med én kamp bak Spania, andre (12 poeng) og Norge tredje (10 poeng).

I nok et stort sjokk for kvelden falt Kroatia til sin femte kamp i gruppe D (0-1) mens de var vertskap for Tyrkia. Kampens eneste mål kom på en halvtime da Yilmaz scoret på Livakovic (30.). Kroatene er nummer to med 10 poeng foran Tyrkia, først med 13 poeng, men én kamp mer. Armenia ligger på tredjeplass med 7 poeng etter et 2-0-tap i Latvia.

Albania og Muja (Antwerpen) dominerte Tsjekkia (3-0). Polen sikret seg på sin side en viktig seier på Færøyene (0-2) og rykket midlertidig opp til 2. plass i sin gruppe (9 poeng) bak Albania (12 poeng).