EM for kvinner: Tyskland slo Frankrike 2-1 for å slutte seg til England i finalen

Huth (1-0, 40.) tok kontroll over dette ufattelige møtet takket være en volley fra Popp i taket på det motsatte målet, et innlegg. Rett før pause skjøt Diani en volley fra utenfor området. Ballen spratt på ryggen til den tyske målvakten Fromms og av stolpen for å avslutte banen i baknettet (1-1, 45.).

I andre periode snudde Huth (2-1, 76.) inn vinnerhodet fra et friskt innlegg og Bob scoret sitt andre avgjørende mål for kvelden. Til tross for balanserte utvekslinger klarte de blå ikke å utligne og måtte vinke farvel til drømmen om et engangspokal.

Tyskland vil dermed utfordre vertene England i søndagens finale på Wembley. Frankrike slo Belgia (2-1) og Nederland i kvartfinalen (1-0) før de ikke klarte å vinne finalen.

England beseglet billetten til finalen med en 4-0-seier over Sverige tirsdag.

Etter å ha tapt mot Sverige i 1984 (4-3 på straffe) og Tyskland i 2009 (6-2), skal England spille i sin tredje EM-finale.

Ubeseiret i en EM-finale har Tyskland rekorden for europeiske titler (8), men har ikke vunnet siden 2013.

Rettighetshaverne er Nederland. Nederlenderne vant sitt hjemmearrangerte EM 2017 ved å slå Danmark 4-2 i finalen.