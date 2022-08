EM: Lotte Kopecky vinner gull!

Lotte Kopecky kom ut av kaoset for å vinne gull i eliminasjonsløpet på München Velodrome denne lørdag kveld. Arrangementet ble faktisk ødelagt av to krasj, løpet var nøytralt og deretter avbrutt. Hovedofferet: Italienske Paternoster, den regjerende verdensmesteren, var ved bevissthet, men ble fraktet til sykehus for undersøkelse.

Etter en lang pause var de bare 11 (av 17) til å gjenoppta etter tre elimineringer og tre avbrudd. Alltid god i feltet, Lotte Kopecky så motstanderne falle etter hverandre hver andre runde, og til slutt passerte Storbritannias Georgi og ble europamester. Den nederlandske damen De Zott fullførte scenen under arrangementet.

«Forholdene i løpet var veldig gode i begge disse fallet. Jeg er lettet over at jeg ikke falt… og jeg er veldig glad for å kunne komme meg tilbake på sporet. Jeg er veldig fornøyd med resultatet . Det tillater. Jeg starter dette løpet på best mulig måte…» Lotte, som allerede er viseverdensmester, forklarte.

Første begivenhet, første medalje for noen som hevdet å lide av ryggsmerter, etter en travel første omgang ga jeg opp landeveisløp med store seire i Tour of Flanders og Starte Bianche, deretter Giroen og Touren.

Og en andre medalje, på to dager, for den belgiske delegasjonen for banesykling ledet av Kenny de Ketel!

Jules Hesters 7. sammenlagt

Jules Hesters var avsted til scratch-arrangementet da kvinnenes eliminasjonsløp ble avbrutt og måtte vente i over en halvtime. Det tok to runder fra hele feltet… og så portugisiske Leidao vinne! Malzarek fra Tyskland vant sølv og Rudyk fra Polen vant bronse. Når det gjelder Jules Hesters, ble han rangert som 7.