EM U19 kvinner. Frankrike møter Norge i semifinalen

Med uavgjort mot Spania (1-1), Søndag bekreftet det franske kvinnelaget sin plass i semifinalen for kvinner U9, som for tiden pågår i Tsjekkia. Les Bleuettes, de forsvarende mesterne etter å ha vunnet konkurransen i 2019, måtte vente på resultatene fra gruppe B-kampene for å kjenne motstanderen.

Norge endte på topp i gruppen etter å ha falt 1-0 mot Sverige og møter nå Frankrike onsdag 6. juli klokken 17.30 om en plass i finalen.

Sverige ble nummer to og utfordrer Spania klokken 15.00. England, som ble slått 3-0 av Tyskland og allerede var eliminert, klarte ikke å kvalifisere seg til de fire siste.

Denne onsdagen, 6. juli, er dagen for England avspark for kvinne-EM og skal opp mot vertene Østerrike på Old Trafford (21.00).