Emiles forsvinning: Denne fontenen nær besteforeldrenes hus fascinerer etterforskere

Mer enn en måned etter at lille Emile forsvant fra denne grenda i Alpes-de-Haute-Provence, reiser i dag fontenen på Haut-Vernets bratte hovedgate mange spørsmål. Det er der den to og et halvt år gamle gutten ser ut til å ha forsvunnet. Det er derfra forskernes arbeid er konsentrert i dag.

Emiles forsvinning: nye avsløringer, et tilbakeblikk fra fortiden…uløst Fontenen, plassert på siden av veien, er plassert seksti meter foran huset til guttens besteforeldre. Det var nettopp her tre Saint-Hubert-hunder fra National Gendarmerie stoppet da de fulgte guttens duft. «Disse hundene forstyrrer ofte sekundære oppdrag", fortalte major Bruno Maurier, hundebrigade fra Guard Gendarmerie og nasjonal Saint-Hubert-sporingsreferent, til BFMTV. «Mens schæferhunder eller malinois har muligheten til å spore en person opptil 24 timer etter at de forsvinner, er Saint-Hubert-rasen «kjent for sin overlegne duftkvalitet.« I tillegg bekreftet to naboer at de så barnet gå nedover denne skrånende gaten. Sannsynligvis mellom 17.15 og 18.12, det nøyaktige tidspunktet lille Emiles bestemor ringte gendarmene i Alpes-de-Haute-Provence for å rapportere barnebarnet sitt savnet. Emiles forsvinning: Ordføreren stenger nok en gang tilgangen til Haute-Vernets grend En god turgåer, selvstendig, Emil var ganske i stand til å forlate besteforeldrenes hus for å nå nivået til fontenen han var så kjent med, og han krysset den flere ganger, alene eller sammen med en ledsager. Har bilen krasjet der eller fjernet noen den? Dette er en mulighet å vurdere. Men dette kan være veien barnet gikk i tidligere dager, eller Emils vei kunne gått tapt før dette punktet, da det er mange som hjelper til med å lete etter barnet. For noen dager siden sa ordfører François Paulique til Le Parisien:Vi har å gjøre med en machiavellisk«. En allerede nevnt sang ble komponert noen dager etter Emiles forsvinning av sjefen for gendarmeriet på Le Point. «Liket ble gjemt eller fjernet etter ulykken«. Emiles forsvinning: Inquest åpner en rettssak