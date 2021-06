Emiliano Puntia signerer femårsavtale for Aston Villa-registreringsavgift | Fotballnyheter

Aston Villa har bekreftet signeringen av Emiliano Puntia fra Norwich, som kan stige til 38 38 millioner på en femårsavtale for en klubbregistrert overgangsavgift.

Etter å ha blitt slått ut i 2019/20, ble han kåret til Sky Pet Championship Player i Fundia-sesongen fordi han spilte en nøkkelrolle i å få Kanariøyene tilbake i Premier League.

Han scoret 15 mål og spilte inn 16 assist, noe som skapte flere sjanser enn noen annen spiller i divisjonen.

En 24 år gammel midtbanespiller som var en del av Argentinas tropp for VM-kvalifiseringen mot Colombia 2-2 er signert.

“Emiliano avsluttet en utmerket sesong med 31 kombinerte mål og assistanse for Norwich-laget som vant et mesterskap og ble erklært som sesongens spiller i hele ligaen,” sa Villa-trener Dean Smith til klubbens hjemmeside.

“Han er en bred spiss eller tilsvarer nr. 10, og det er et flott tillegg til våre støtende muligheter. Vi er glade for at vi gjorde en så fantastisk signering tidlig på sommeren, og ser frem til at Emmy blir med oss ​​hele året. årstid.”













Etter å ha vunnet sesongens mesterskapsspiller 2020-2021, blir Amwich Puntia fra Norwich med i Aston Villa. La oss ta en titt på noen av hans beste biter fra hans to vellykkede EFL-kampanjer.



Analyse: Villa kaster ikke bort tid på å legge til kreativitet

Gerrard-merke fra Sky Sports:

Dean Smith påpekte på slutten av forrige sesong at kreativitet i vinduet er deres prioritet, og de har kastet bort lite tid på å sikre det i Puntia.

“Fraværet av Jack Graylishs 12-kamp mellom februar og mai er alt beviset for at det meste av Villas kreative ansvar ligger på skuldrene. Villa vant bare 21 prosent av kampene sine uten dem, og 54 prosent med kapteinen.

“Fundia toppet forrige sesongs mesterskapssjanser (122), assists (16) og siste tredjepass (735), men for de som tviler på hans evne til å akselerere en divisjon, sier hans tall i Norwichs Premier League-kampanje 2019/20 til tross for eliminering. , Skapte muligheter for Puntia på fjerdeplass (83), bak Kevin de Bruyne, Graylish og Trent Alexander-Arnold.

“Det gjenstår å se om de neste tre sesongene vil se restene av gresk spill eller være sentrert på nummer 10 – den beste posisjonen for Villa, som har spilt ham 50-50 mer eller mindre i begge regioner siden opprykkingen til statsminister , er fremdeles ukjent. Ligaen. måtte styrkes i store områder.

“Selv om Bertrand Drore, Anwar L. Cassie og Tresquet har slått seg sammen med viktige mål, har Villa en følelse av at de trenger noe mer solid fra vingene, og vi håper at Puntia vil levere det.

“Gitt hvor raskt Villa har beveget seg i dette vinduet, unngår det konkurranse fra Arsenal og håper det vil vise Villa-fans stor ambisjon.”