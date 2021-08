Den 18 år gamle sønnen til den tidligere Chelsea -midtbanespilleren Michael Ballack har omkommet i en firhjulingsulykke i Portugal.

Premier League -klubben sier at de er ‘sjokkerte og triste’ over å få vite at unge Emilio Ballack har mistet livet i en ulykke i nærheten av et familiehus nær Lisboa.

IG: @michaelballackofficial Michael Ballack, sammen med sønnen Emilio, skal ha mistet livet i en tragisk trafikkulykke i en alder av 18 år

Den unge mannen skal ha omkommet i ulykken klokken 02.00 torsdag.

Portugisiske medier I Troy, sør for Lisboa, rapporterer de at det fant sted på land nær huset som eies av hans tyske legendariske far.

Den unge mannen ble reddet av brannmenn fra byen Grantola i nærheten, heter det i rapporten.

Ballack skal ha kjøpt eiendommen på vestkysten av Portugal for flere år siden. Den pensjonerte legenden la nylig ut bilder på sin Instagram -side i landsbyen Comporta, der han og familien var på sommerferie.

Det var et tragisk tap for 44 år gamle Ballack og hans familie. Den tidligere midtbanespilleren regnes som en av Tysklands største spillere og blir godt husket av Chelsea -fans.

Ballack tilbrakte fire år på Stamford Bridge, og vant en Premier League -tittel og tre FA -cuper. Han dukket opp 98 ganger for filmen Die Mansoft.

Nyheten er ennå ikke bekreftet av familien, men Chelsea Blues har gitt ut en kort uttalelse som uttrykker deres dypeste kondolanse til helten.

Alle tilknyttet Chelsea Football Club er sjokkerte og triste over å få vite om Emilio Ballacks død i en alder av 18 år. Alle våre tanker i denne triste tiden er med faren Michael og familien. Ku – Chelsea FC (CheseaFC) 5. august 2021

“Alle tilknyttet Chelsea fotballklubb er sjokkert og trist over å få vite om Emilio Ballacks død i en veldig ung alder av 18,” sa det.

“Alle våre tanker i denne triste tiden er med faren Michael og familien hans.”