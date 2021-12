Emily Dubois er feststjernen på RTL-TV

Hver TV-kanal har sin egen strategi for årsavslutningsfeiringen. Som vanlig er de avhengige av at stjernevertene deres holder stjernene for publikum.

På RTL-TVI-siden er festivalens elskerinne ingen ringere enn Emily DuPont. I ferien vil programlederen være overalt på den private kanalens program. En som får det til å regne hver dag på RTL-TV og vert hver mandag, Glasur, du da Beste konditor, For de første fire ukene av denne søndagen, vil være leder for prosjektet mellom de nye generasjonene Et liv langt unna.

Senere vil besøkende følge barnehagebarnas møte med eldre som bor i hus. Opplevelsen av å leve for seg selv å gjenforene Jude, hennes 5 år gamle sønn og Jack, hans 95 år gamle bestefar foran kameraene.

Den vil lanseres på RTL-TV i 2022

Men det er ikke alt. Emily Dubois vil dukke opp på RTL-TV med fans i løpet av ferien. 25. desember blir han en av Sandrin Gormans gjester Christmas Blooper: The Grand Show. Noen dager senere vil han presentere det populære nyttårsnummeret på kanalen med sistnevnte. En måte for seerne å starte 2022 så snart de har fullført 2021, er å si i selskap med vertinnen som har mer enn én streng i sløyfen.