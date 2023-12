Emily, eliminert i semifinalen «Beste konditor»: «Jeg liker ikke å bake lenger, jeg har blitt en maskin»

«Jeg ble så stresset, Aisos 24 år gamle belgiske kandidat Emilie ble eliminert i semifinalen i Beste konditor (men kjæresten hennes Thibaud ble født i sommer under innspillingen av denne tolvte sesongen). Stressnivået mitt var veldig høyt. Jeg var virkelig på slutten av livet mitt, og jeg tror jeg bare var sliten. Om konkurransen tror jeg til og med jeg sa det på kamera, jeg er ikke motivert lenger. Jeg lagde kake, men som en maskin. Som en som er lidenskapelig opptatt av å lage kaker, som et resultat av dette, blåste det meg selvsagt bort. Den første testen, selv om jeg mestret kåltingen fullstendig, skrudde jeg helt til. Men hvorfor fungerte det ikke? For jeg utfordret meg selv ved å ville prøve umulige ting når jeg trengte å holde ting enkelt… Andre og tredje forsøk gikk etter hvert mye bedre. Så bortsett fra den første testen gikk alt bra.

Var andre bedre?

– Rangeringene har snudd fullstendig; Derfor ble en eksepsjonell sak overlatt til juryen. Og dette er den avgjørende siste testen. Vi kaket godt så det ble ingenting. Alle kvalifiserte seg til semifinalen. Til finalen synes jeg de andre, gjennom hele turneringen, var bedre enn meg, ja.

Ingen anger?

«Nei, nei. Ærlig talt var det nesten en lettelse å dra på det tidspunktet. Jeg var ikke like motivert og stresset fordi jeg var sliten. Jeg gjorde ikke det jeg elsket lenger. Jeg hadde ikke lyst til å bake lenger. Jeg bakte fordi jeg måtte bake. Jeg bakte ikke lenger. Jeg likte ikke å gjøre det, det ble mekanisk og jeg tror ikke jeg kunne gjøre noe annet fra det øyeblikket av. Men jeg var veldig glad for at Fanny, Thibaut og Julia kom til finalen, så jeg var allerede veldig glad for å komme så langt.

Hvordan er beinbruddet ditt (resultatet av en begivenhet på utstillingen der det skled)?

«Men ja, herregud… jeg har problemer med de andre tærne nå, jeg tror jeg har problemer med føttene mine generelt… jeg tror det er et problem som følger meg til showet (smiler)! Vel, han har det bra nå Men på det tidspunktet ble jeg virkelig såret, alle gjorde narr av meg (smil)!

Er du en idiot i hjertet?

«Absolutt! Jeg gjør dumme ting hele tiden. Jeg faller, glir, bryter ting. Noen ganger sier jeg til meg selv: Det er umulig, jeg har to venstrehender og to venstrebein. Men ofte, hvis noe er dumt eller det er et hull for eksempel, jeg er i det. går. Jeg bekymrer meg ikke, jeg vet at det kommer til å skje. Det er greit, jeg er ikke død! Jeg har ødelagt ting, jeg har kuttet meg selv, jeg har skadet selv, men det er greit, jeg har ikke brent et hus ennå (smil)! Jeg har på meg en våtdrakt eller noe. Må, så jeg ikke brenner ut (smil)!»

Hva er dine fremtidsplaner?

«Til høytiden skal jeg forberede plater og kaker. Julen skal tilbringes med familien. Og med Thibaut (som til slutt dro til ham, red.anm.) planla vi julevideoer. Dette er min favoritttid; derfor, Jeg kommer til å bombardere de sosiale nettverkene mine (smil)! Akkurat nå får jeg mange muligheter, så det er kult. Demoer, partnerskap osv. Det begynner sakte, men det er bra! Med Thibaut har vi en god plan , men det er fortsatt en hemmelighet. Ellers begynner vi å gjøre virtuelle workshops og ansikt-til-ansikt workshops. La oss prøve å finne et sted å gjøre det. Vi skal lage sosiale nettverk. Vi har akkurat begynt, vi legger ikke store planer, men vi gjør alt vi kan for å få det til.