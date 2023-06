Emily, en lastebilsjåfør, blir sittende fast med lastebilen sin under en bro: «Hva gjør hun der?»

Se en ny episode av Queens of Road denne søndagen klokken 19.50. Disse sjåførene er forpliktet til å utføre oppgavene sine. I flere dager reiser de tusenvis av kilometer og befinner seg i ekstreme forhold: snø, mekaniske problemer, men også uegnede veier. Det er en spesialisering her.

På søndagens show fortsetter «Les Rains de la Route» Emilys reise, på et betongtankoppdrag. Sjåføren befinner seg nå i en delikat situasjon: lastebilen hans sitter fast under en bro i Sibor nær Saint-Jean-de-Luz. Problemet er at han bare har 30 minutter igjen til å parkere lastebilen for natten. «Jeg trekker ut nesen og skjønner at jeg ikke har bestått. Folk må gå så jeg kan sikkerhetskopiere«, forklarer Emily.

«Folk er ikke godgjørere»

Dessverre kan sjåføren ikke stole på andre bilister: «Folk trenger ikke bli etterlatt. De sier seg imellom: Men hva kom hun dit for å gjøre? I håp om å komme seg ut derfra, må Emily gå ca 600 meter tilbake. I desperasjon, i frykt for at han ikke ville ha noe å sove på den kvelden, sa han: «JegJeg må finne en reserveløsning«.