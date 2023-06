«Emily in Paris»: Sesong 4 vil finne sted i en annen europeisk hovedstad

Hvis navnet på serien ikke har endret seg, har innredningen det: og det er regien til Emily Coopers evige stad. Det var Lily Collins han selv Han kom med den store kunngjøringen i en video utgitt av Netflix. Handlingen i sesong 4 vil hovedsakelig finne sted i Roma og ikke lenger i Paris.

«Emily in Paris»: Hvorfor du ikke er klar til å se den etterlengtede sesong 4

«Selv om Paris alltid vil ha en plass i Emilys hjerte, vil livet hennes ta en uventet ny vending denne sesongen. Så ikke bli overrasket over å se henne tilbake på en romersk ferie. Lily Collins lærer oss med humor.

Skuespillerinnen benytter anledningen til å love fansen vendinger i Emilys kjærlighetshistorie; Hans ubesluttsomhet med Gabrielle og Alfie vil alltid være der.

«Vi er ikke her for å selge deg drømmer»: Bakeriet i sentrum av seriens «Emily in Paris»-kritikk

Vi får også vite at Mindy og teamet hennes vil prøve å kvalifisere seg til Eurovision. Et manusvalg som utvilsomt vil appellere til fans av serien. Den vellykkede oppfølgeren har imidlertid ennå ikke blitt filmet, og feilen med manusforfatterstreiken i Hollywood vil aldri ta slutt. Så vær tålmodig for å oppdage Roma gjennom øynene til Emily Cooper.