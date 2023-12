Emily og Lenas forsvinninger: Hvorfor guttens historie minner oss om den uløste «Little Gregory»-saken siden 1984

Lina, 15, har ikke vist tegn til liv siden den gang. 23. september forlater hun hjemmet sitt til Saint-Blaise-la-Roche stasjon og tar toget klokken 12:03 for å bli med kjæresten Tao. Hun tok aldri denne TER som skulle ta henne til Strasbourg …

Emil ble savnet 8. juli. Den to og et halvt år gamle gutten ble sist sett da han forlot sin mors besteforeldres hjem rundt klokken 17.15.

Ved begge anledninger deltok rundt hundre personer i jakten, i mange tilfeller utvidet omkretsen hver gang. I begge tilfeller ble flere titalls gendarmer og hundespann mobilisert. I begge tilfeller ga søkene ingenting, ikke en skygge av en ledetråd.

Ikke bare pårørende, naboer, men også folk utenfra kom frem for å lete. I Lenas tilfelle fulgte det morens oppfordring om hjelp i media.

I Emils tilfelle ba familien, veldig flink i media, offentlig Gud om hjelp gjennom oppfordringer til bønn. En fornyet samtale fra resten denne 24. desember, julaften.

I begge tilfeller viste etterforskningen seg å være gunstig. En kidnapping? Av en pedofil? En morder?

Det var mistenkte. De ble alle ødelagt. Tao ble målrettet etter det merkelige tapet av Lenas telefon dagen etter at hun forsvant. Men bildene hans tatt av overvåkingsvideoer etterlater ingen tvil om at han var i Strasbourg da han forsvant.

Hos Haute Vernet fløy tvilen i alle retninger. Sjåføren som ved et uhell slo barnet og gjemte liket? Vi refererte altså til en ung mann fra bygda som pleide å kjøre traktor i høy hastighet, men han var et annet sted på den tiden. Forespørsler ble gjort til landsbyboerne, men til ingen nytte.

Familien ble heller ikke mistenksom. Hennes merkelige natur gjorde henne mystisk i manges øyne. En veldig høyreorientert kristen, tilhenger av latinsk messe og hjemmeundervisning… med et ganske sekterisk syn, altså. Bestefaren beskrives av noen som en dominerende og diktatorisk skikkelse, spesielt overfor Emile, som er svært flyktig. En hypotese vakte oppsikt: gutten ønsket å unnslippe kontrollen for å gå tilbake til det bundne rommet om morgenen. Ville en domfellelse ha vært urettmessig? Bestefar har alltid standhaftig benektet påstander om ekstrem autoritarisme.

Skjedde etter affæren til Gregory Willem, som forsvant i en alder av 4. Emilines forsvinning refererer til mer enn Lenas, og er derfor ikke begrenset til et generelt kjønns- og aldersgruppespørsmål. Mistanken henger fortsatt over familien hans i dag, og legger til ytterligere likheter mellom de to sakene.

Men den store vrien: Grigorys livløse kropp ble funnet i en elv kalt Volon i Vosges samme dag som han forsvant.

