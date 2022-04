Emily-Romagna GB: Verstappen på stanga i sprintracing etter en vanvittig økt

Å definere startpunktet for sprintrennet Emilia-Romagna Grand Prix var veldig spennende. De røde flaggene var bataljoner, først forsøplet overalt etter brannen på Williams of Alex Alban i Q1. I Q2 gjorde Carlos Science (Ferrari) en nøytral, han gjorde en feil og traff veggen av dekk i Rivasa. Spanjolen ble fulgt av Kevin Magnussen (Haas) i Q3. I samme økt sto Valteri Potos (Alfa Romeo) på kanten av veien på grunn av en motorfeil. Kvalifiseringsrunden ble avbrutt da Lando Norris (McLaren) forlot Acu Mineral.

Max Verstappen ble dermed reddet av klokken og komplisert oppgaven til hjemmefavoritten Ferrari på Imola-banen. Red Bull-føreren plukket opp stangen på 1:27.999. Han vil ha Charles Lecklerk på første rad. Mesterskapslederen bommer på båten med syv tideler og kunne sikkert snappet stanga uten det siste røde flagget. Andre rad er okkupert av Lando Norris, som beholder tredjeplassen til tross for sine eventyr og Kevin Magnussen avanserte til fjerdeplass og ga Haus det beste resultatet i kvalifiseringen.

Fernando Alonso (Alpint) og Daniel Ricciardo (McLaren) kvalifiserte seg til tredje rad. Og Red Flag Sergio Perez (Red Bull) kunne ikke gjøre det bedre enn sjuende. Voltaire Potas forsvarte for åttende gang til tross for sine mangler. Uten tid igjen starter Sebastian Vettel (Aston Martin) på niendeplass. Utgitt i Q2, men kvalifisert for Q3, er Carlos Science på tiendeplass.

Marcidis ble markert i kvalifiseringsrunden med tap, som begge mislyktes i Q2 etter å ha mislyktes i å eliminere i Q1. George Russell avanserte to skritt foran lagkameraten Louis Hamilton for å kvalifisere seg til den ellevte. Fjernet i Q1, Yuki Sunodas AlphaTauri (16.) og Pierre Gasly (17.) samt Esteban Ocon (19.) Alpine.

Sprintløpet som definerer startpunktet for Emilia-Romagna Grand Prix starter i morgen klokken 16.30.