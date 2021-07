Emma Radukanus eventyr løper på Wimbledon etter Storbritannias skade mot Ajla Tomljanovic

MEtter å ha fulgt fotsporene til 18 år gamle wild card Emma Radukanu på årets mesterskap, har Eure Madness Radukanu blitt erstattet av en galning.

Den forteller om selvtilliten og roen som kommer fra en tenåring som pakket et rimelig antall kampsekkposer i kofferten sin for Wimbledon-debuten. Foreldrene spurte om hun var overfylt, men det viste seg at deres praktiske datter visste hvordan hendelsene utspilte seg personlig, selv om hun ikke forventet at Storbritannia skulle stå sist i andre uke.

Etter å ha vunnet alle tre kampene sine i strake sett så langt, løper hun som motstander i dag, og registrerer sin plass i Manic mandag i den tredje runden mot Jelena Ostapenko.

Australias Ajla Domljanovic har ikke trukket seg fra sin banebytte med den tidligere French Open-mesteren, og du lurer på hvordan det påvirket fokuset hans da han bare forbereder seg på andre og fjerde runde av karrieren.

I mellomtiden forblir Raduwangu en film med ro og kontroll, og tar inn alt hun kaster over fremgangen hennes. I dag har han fått en TV-spilleautomat for å vise talentene sine tilbake til tennisverdenen.

Skjermene er innstilt slik at ansatte og studenter kan se konkurransen hans når han vender tilbake til sin gamle skole ved Newstead Wood School i Arlington, Kent.

Klubbmedlemmer på Bromley Tennis Club vil se at en tidligere spiller i klubben, i alderen ni til 16, vil bli rangert som 75. i verden mot et gebyr mot en spiller.

Bookies reduserte oddsen på Radokanu fra 300-1 i starten av kampen til bare 18-1 nå. Hvordan takler en ung person oppmerksomhet og fokus? Hvis hun nærmer seg tennis mens hun gjør skolearbeidet sitt – med riktig og største besluttsomhet – kanskje, kanskje, er hun klar til å bruke et av tennisutstyret hun er klar og venter på morgendagens kvartal. .

Er du foran oss? Veldig mulig, men alle trenger en drøm.