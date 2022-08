Emma Watson blir nytt ansikt til Prada Beauty og regisserer deres siste annonsekampanje (BILDER)

Emma Watson har mer enn ett triks! Hvis hun tok på seg rollen som Hermione Granger i Harry Potter, i dag, er Emma Watson helt voksen. Den britiske skuespillerinnen tar på seg en ny rolle: ansiktet til Prada Beauty og merkets nyeste duft, «Paradox». Han signerer også en reklamefilm som regissør. Det er det!

«Vår mus er mer enn et museum. Mer enn et ansikt. Mer enn den perfekte legemliggjørelsen av Prada-kvinnen. Hun er selve symbolet på feminin modernitet, en feiring av femininitetens mange dimensjoner rundt om i verden. Sofistikert, voldsomt feminin, heftig intellektuell. Hun er det motsatte av alt. Leter alltid etter den neste versjonen av seg selv. Hun løper.» Merkets grunnlegger Miuccia Prada sa i en pressemelding.

For denne første parfymekampanjen dukket Emma Watson opp i et av bildene med mini-pang og kort hår, svart liner og en ørering i form av Prada-logoen.

Men det er teaseren til parfymeannonsen som er spesielt iøynefallende ettersom skuespilleren er vertskap for den selv! «Da Prada spurte meg om å være ansiktet til deres nye duftkampanje, spurte jeg om jeg kunne regissere den. Måneder senere kan jeg dele med dere alle resultatene av troen de delte på meg. Jeg kan. Jeg kan Ikke vent med å dele dette kunstverket mitt, jeg likte å lage det. Jeg håper det. Jeg kunne ikke ha gjort dette uten mitt fantastiske team av samarbeidspartnere. Takk for din tid, ditt engasjement, ditt talent og din vilje. Emma Watson sa i et Instagram-innlegg denne fredagen.

Vi gleder oss til å se det endelige prosjektet!