Emma Watsons siste utflukt har splittet fansen hennes fullstendig

Rollen med å alltid holde seg til huden hans. I likhet med Daniel Radcliffe og Rupert Grint er Emma Watson uatskillelig fra universet. Harry Potter. Men J.K. Nylige forhold som Rowling betraktet som transfobiske, har noe tilsmusset historiens magi.

«JK Rowlings univers er hennes»



Nylig kunngjorde den britiske skuespillerinnen til sine slektninger at hun gjenopptok rollen som Hermione Grunge bare på én betingelse: forfatteren var ikke en del av en mulig oppfølger. Et umiskjennelig klart konsept for både fans og internettbrukere. «Jeg vil ikke spytte på Emma Watson. (…) Kampene hans er passende. Men Harry Potter, J.K. Uansett hva du synes om Rowlings skaperverk, historie, univers er hennes. Alt dette er ingenting uten henne.» Vi skrev på Twitter. «Emma Watson, karriere i fritt fall, men hvem setter betingelsene hvis det blir en neste Harry Potter. Bortsett fra at JK Rowling fortsatt er i hans hender uten rettigheter og uten hans samtykke ….»Vi leser igjen.

På den sosiale nettsiden skriver Emma Watson, J.K. Rowling foreslo å foreslå å gi nytt navn til den internasjonale kvinnerettighetsdagen til «dagen».hvis navn ikke skal uttales«.