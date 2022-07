Emmanuel Macron: «Angående krigen i Ukraina, vil sommeren og tidlig høst utvilsomt bli veldig vanskelig»

Etter den tradisjonelle paraden Dette året var preget av krigen i Ukraina, deltok Emmanuel Macron i et intervju som ble sendt på TF1 og France 2. Dette var det første TV-intervjuet i hans andre femårsperiode. En sjanse for den franske presidenten «En oversikt over prinsippene som skal følges for å sette opp læreplanen«Etter koalisjonens tilbakeslag i forsamlingsvalget i juni, manglet han absolutt flertall i nasjonalforsamlingen i et komplisert innenrikspolitisk miljø.

Militært budsjett og måteholdsprogram

Presidenten har allerede kunngjort militærbudsjettet «Aldri desto mindre». «Vi har ikke alle svarene, vi startet ikke denne krigen i Ukraina, vi er ikke en del av den.»han la til. «Vi må alle forberede oss på at det skal vare. Sommeren og tidlig høst vil utvilsomt bli veldig vanskelig.»På grunn av Russlands vilje til å ta Donbass.

Faktisk, ifølge ham, «Denne krigen vil vare». En endring de siste dagene kan imidlertid ramme Frankrike hardt.«Russland bestemmer seg for å starte gassboring», la presidenten til. Derfor, forklarte han, er det nødvendig for Frankrike å diversifisere tilbudet, fylle på lagre og så videre. «Legg inn en moderasjonslogikk. «Jeg ber våre offentlige administrasjoner, våre store grupper utarbeide en plan for mindre forbruk i sommer.»Han erklærte. «Det krever rollemodellering og ansvarlighet.»Så presidenten ba også store grupper, regjeringer, administrasjoner og innbyggere.Spis mindre«Forhåpentligvis kan vi se fra de første forsøkene«Vi bruker mindre enn i fjor».

Klimanød og konsekvenser

«Det er en nødsituasjon, og det er det allerede»Emmanuel Macron lovet, og oppfordret administrasjoner til å redusere avfall, spesielt i offentlig belysning.

«Foreløpig betaler skattyteren i stedet for forbrukeren. Det er en periode da disse valgene vil bli revurdert. Denne utviklingen vil skje på slutten av året. (…) Innen elektrisitet skal vi. Reformere det europeiske elektrisitetsmarkedet. Vi skal forhandle om en endring i strømprisene, sa han.Emmanuel Macron forklarte. Slik vil han «Beveg deg mot mekanismer som retter seg mot flere mennesker som trenger det mest. I hovedsak vil vi sørge for at folk som trenger bilen deres blir bedre støttet.».

«Utrang må føre til at vi går raskere på klimaområdet»sa Emmanuel Macron. «Jeg ba om at avgiften på olje går i sin helhet for å finansiere akselerasjonen av denne overgangen.»Han sier.

Full sysselsetting som løsning?

«Vi trenger en mobilisering av nasjonen. Hjertet i kampen jeg ønsker å lede de kommende årene er full sysselsetting.», forklarte presidenten. Snakker mer om viktigheten av arbeid, la Emmanuel Macron til«Hvis finans ikke fungerer, er det ingen sosial modell». I denne logikken uttrykte presidenten behovet for å gå videre med arbeidsledighetsforsikringsreformen. Derfor kreves det mer engasjement fra RSA-brukere.

Ifølge statsoverhodet vil denne mobiliseringsøvelsen gjøre store fremskritt: «Denne femårsperioden vil se en rekke reformer: reform av yrkesfaglig videregående skole, styrking av læring (over milliongrensen) og etterutdanning», listet han opp. denne planen»Gjelder i sommer«.

Emmanuel Macron liker den samme ideen om full sysselsetting «Ansette i alle yrkesgrener der minstelønn er mindre enn minstelønn».

Ved pensjonering mener presidenten vi bør «Jobb mer». Han varsler ønsket om pensjonsreform «Fra sommeren 23 skal den tre i kraft». Han ringer imidlertidAnsvarlige kompromisserOm denne reformen.

Tilbake til Uber-køer

Emmanuel Macron bekreftet det da han ble møtt med journalistens spørsmål om avtalen hans med Uber «Vi har åpnet opp markedet». Så han håper å åpne denne avtalen «Tusenvis av jobber» Frankrike brakte reguleringen av disse taxiplattformene til europeisk nivå.

«Ha tro, dette ønsket om ambisjoner og respekt for alle. Vi kommer dit!»konkluderte Emmanuel Macron.