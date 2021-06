Emmanuel Macron eksploderer ‘gal’ forsøk på å ønske Kosovo velkommen til EU | Verden | Nyheter

Den franske lederen ønsket velkommen statsministeren til republikken Kosovo Albin Kurti i Elysee på onsdag. President Macron benyttet anledningen til å si at Kosovo har en karriere for å “bli med i EU når tiden kommer og vilkårene er fullstendig oppfylt”.

Disse kommentarene provoserte uroenes vrede og fryktet at Kosovos medlemskap i EU kunne åpne for enda mer urettferdig arbeidskonkurranse.

Han sa også at “tvisten mot Serbia må løses” på Vest-Balkan.

“Franske arbeidere vil før eller siden være glade for å vite at de vil være i direkte konkurranse med et land der minstelønnen er anslått til $ 170 i måneden!

“Europeismen er gal.”

Kosovo erklærte sin uavhengighet i februar 2008, ni år etter krigens slutt, og motarbeidet Beograd mellom 1998 og 1999.

Siden da har nabolandet Serbia nektet å anerkjenne denne uavhengigheten og behandler Kosovo som en autonom provins.

Les mer: Britene ble rasende over kravet om total isolasjon av Tyskland fra britene