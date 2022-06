Emmanuel Macron i en TF1-melding fra Ukraina: «Skal du til Russland? Det trenger forutsetninger, så Putins gester.»

Våre kolleger ved TF1 fikk et eksklusivt intervju med den franske presidenten.

Nesten fire måneder etter at invasjonen begynte, Emmanuel Macron besøkte konfliktområdene . Kan vi beskrive dette besøket som en slags støtte til ukrainerne? : «Dette er en tydelig og elegant måte å bringe støtte fra Frankrike og Europa til Ukraina. Kampene er forferdelige med hundrevis av dødsfall hver dag. Folk er i store nød. Det er vår plikt å komme med økonomisk, humanitær og militær bistand. Vi lar Russland stoppe denne krigen, men budskapet er klart.

Ønsker den gjenvalgte presidenten russisk militært nederlag? » Jeg vil at Ukraina skal få uavhengighet fordi det beskytter sin territoriale suverenitet, sin uavhengighet og våre verdier. Det er konsekvensen av en sammenkoblet verden.»

«Vi trenger ikke å bestemme betingelsene for å avslutte denne krigen på vegne av ukrainerne.»

Ifølge Emmanuel Macron skal ikke betingelsene for slutten av konflikten bestemmes av andre enn Ukraina. «Det er vår plikt å stå ved folkeretten og derfor Ukraina. Denne krigen vil vare, men vi trenger ikke å bestemme betingelsene for slutten av denne krigen i ukrainernes sted. Det vil bli en militær seier. Det vil si for å si åpne forhandlinger.»

Presidenten vendte tilbake til forholdet til sin ukrainske utsending, Volodymyr Zelensky, og noen så det. «De kjølte seg ikke ned. Jeg var den første verdenslederen som tok imot ham da han var en kandidat mellom de to rundene. Noen forsto ikke at jeg kunne fortsette å diskutere med Putin. Det gjorde jeg, jeg tror det var Frankrikes rolle. Will går den til Russland? Jeg vil snakke åpent med ham, på betingelse av at det vil være nyttig.»

Kan Ukraina bli med i EU? Emmanuel Macron uten tvil, prosessen vil ta tid. » Vi har ingen rett til å fortelle ukrainerne å komme tilbake senere. Vi er nå klare til å anerkjenne dem som medlemmer av EU. Imidlertid kan denne prosessen være tidkrevende. I morgen er de ikke medlemmer. Det er et stykke unna, men det er et fyrtårn av håp.»

Den franske presidenten kom også tilbake Hans kontroversielle tale før han dro til Ukraina. » Jeg skal ikke komme med politiske kommentarer her. Jeg vil at vi alle skal måle tiden det tar å ta dette demokratiske valget (Forsamlingsvalg i Frankrike, redaksjonell). To og en halv times kamp fra Paris. Dette er ikke en oppsummering, hele regionen er i uorden.»

Før du er ferdig. «Vi vet ikke når eller hvor denne krigen vil ende. Vi lever livene våre med ustabilitet. Å være her handler om å beskytte landet vårt. Det er relatert til de økende kostnadene for bensin, gass eller dagligvarer. Russland presser oss til å gjøre eksepsjonelle avgjørelser på eksepsjonelle tider. bør ta».