En ekte fransk tradisjon, den franske fotballcupen, med kallenavnet Old Lady, ble opprettet i 1917 og overlevde alle hendelsene på 1900-tallet, inkludert krig.

Under hver finale hilser presidenten på spillerne på plenen, ser deretter kampen fra tribunen og går deretter til det grønne rektangelet for å presentere trofeet til vinnerne. Men dette året vil vise seg å være et unntak, og ikke på grunn av en Toulouse-seier etter 66 år.

Emmanuel Macron har faktisk valgt ut 22 skuespillere fra Toulouse og Nantes til finalen i Coupe de France, i stedet for på gresset i korridorene til Stade de France, for ikke å utsette seg selv for kontroverser. Fløyter og røde kort utstedt av fagforeninger ble også konfiskert ved inngangen til stadion.

Og unntaksvis parkerte supporterne med sykler, mellom scenene installert på Stade de France-buene. Idealet? Unngå inntrenging når du går inn på presidentområdet.

På sosiale nettverk var sinne på sin plass og mange sammenlignet disse rutenettene med en dyrepenn og en «middelaldersk» enhet. Ettersom Emmanuel Macrons upopularitet når nye høyder, beviser Emmanuel Macron nok en gang behovet for å kontrollere alt ved å slukke alle former for motstand. Selv om det igjen ble avskåret fra det franske folket.