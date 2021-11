Emmanuel Macron kunngjør bygging av nye atomreaktorer i Frankrike

“Vi vil relansere byggingen av atomreaktorer i landet vårt for første gang på flere tiår, og vi vil fortsette å utvikle fornybare energier,” sa han i en TV-sendt tale, uten å gå inn på flere detaljer på dette stadiet.

Dette er “for å sikre Frankrikes energiuavhengighet, for å sikre landet vårt forsyning av elektrisitet og for å nå våre mål, spesielt karbonnøytralitet i 2050,” sa han.

Frankrike, som henter mesteparten av sin elektrisitet fra kjernekraft, bygger for tiden en ny generasjon atomreaktorer, Flamanville EPR (EDF), som startet arbeidet i 2007 og ennå ikke er fullført.

Frankrike planlegger å bygge seks ekstra maskiner, og EDF sendte i vår en fil til regjeringen om gjennomførbarheten og betingelsene for et slikt program. President Macron annonserte også nylig investeringer i et futuristisk småreaktorprosjekt (SMR).

“Hvis vi ønsker å betale for energien vår til rimelige priser og ikke være avhengig av utlandet, må vi fortsette å spare energi og investere i produksjon av karbonfri energi på landet vårt,” sa Emmanuel Macron. av kjernekraft de siste månedene, spesielt fra et klimasynspunkt.

“Disse investeringene vil tillate oss å oppfylle våre forpliktelser når vi avslutter COP 26 i Glasgow,” sa han.