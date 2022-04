Emmanuel Macron og Marine Le Pen kvalifiserte seg til andre runde, mens Mலlenchon ble tredje, langt foran Jemmour og Beckress.

Som i 2017 vil Emmanuel Macron og Marine Le Pen møte hverandre i andre runde av presidentvalget 24. april, til fordel for den avtroppende presidenten, uten å være sikre på deres stemmetilstedeværelse etter LR og PS fall. Første runde på søndag.

Meningsmålinger gir Marine Le Pen, som følger i fotsporene til Emmanuel Macron, at den avtroppende presidenten vil få 28% til 29% flere stemmer enn forventet, med 22 til 24% mer kreditt enn RN-kandidaten.

Men ifølge en studie utgitt søndag kveld, lover den andre runden å bli tett, alt som Mr. Macron ser en oppdatering, men et kortere hode (51% -49% ifølge Ifop; 52-48% ifølge Elabe; 54% – 46% ifølge Ipsos og Opinionway; 54,5% – 45,5% ifølge Odoxa), langt fra sin poengsum for 2017. (66,1 % – 33,9 %).

Etter en annen og mindre mobiliseringskampanje var valgdeltakelsen høyere for fem år siden, fra 22,23 % i 2017 til 26 til 28 %, ifølge meningsmålingsselskaper.

Med Insoumis Jean-Luc Mélenchon på tredjeplass (omtrent 21%), bekrefter de to partiene som styrte Frankrike fra den femte republikken frem til 2017 utvisningen av de to partiene med den dårligste poengsummen i deres historie: Valérie Pécresse (LR) om lag 5 % av stemmene, med en grense for kampanjerefusjon. , Og mindre enn 2 % på Ann Hidalco (PS).

«Tradisjonelle partier ble pulverisert», oppsummerer statsviter Jerome Jaffrey.

Høyrekandidaten kommenterte at «det var en refleksjon av effektive stemmer, som var en personlig og kollektiv skuffelse».

Gitt omstendighetene rundt Macron/Le Pen-kampen, reiser kampanjen mellom de to rundene en rekke spørsmål i meningsmålingene, som begge vil dra nytte av 24. april. Begge kandidatene ba om et møte under sine respektive faner søndag kveld.

«Jeg ønsker å nå ut til alle som ønsker å jobbe for Frankrike», erklærte Emmanuel Macron, og ber om etableringen av «en stor politisk bevegelse av enhet og handling, hinsides forskjeller». Statsoverhodet drar til feltet med en tur nordover mandag morgen og går deretter til Storgodset tirsdag.

«Du vil finne at jeg er like fast og i kontakt som jeg er om morgenen, ettermiddagen og kvelden,» understreket han.

Marine Le Pen, som ønsker å være «president for hele det franske folk», oppfordret Emmanuel Macron til å «bli med» alle de som «ikke stemte» for den «store endringen som Frankrike trenger».







Mலlenchon mot Le Pen

Utfallet av andre runde skyldes delvis oppførselen til Jean-Luc Mன்சlenchons velgere, som var i stand til å dra nytte av den effektive avstemningen til venstre i den grad de tror de kan holde en andre runde senere søndag kveld. «Vi bør ikke stemme på Madame Le Pen!» Han sa imidlertid ikke eksplisitt at Mr. Macron skulle velges.

Og vil høyreorienterte sympatisører bruke Beckress beslutning om å «stemme samvittighetsfullt på Emmanuel Macron og forhindre ytre høyre i å komme til makten»?

«Personlig vil jeg ikke stemme på Emmanuel Macron i andre runde,» advarte LR-primærfinalisten Eric Ciotti.

Samtidig vil den butte våren til den republikanske fronten hindre RN-arbeid blant tilhengere av økolog Yannick Jodot (mindre enn 5%), kommunisten Fabian Russell (2/3%) eller D’Anne Hidalgo. Var det en rask oppfordring om å «bekjempe den ekstreme høyresiden» ved å stemme på Macron?

I et slikt scenario ville den avtroppende presidenten ha «trøbbel med dynamikken»: «han har allerede tatt de fleste moderate høyrevelgerne» og «de på venstresiden må fiske, men de er i genet – Luc Mélenchon «, som kompliserer oppgaven hans, og understreker statsviteren Pascal Perino. .

Gemmer bak Le Pen

Etter å ha mottatt 7 % av stemmene, må Le Pen tro på stemmene til høyreekstreme politikeren Eric Zemmer, som ba om en «stemme på Marine Le Pen» til tross for hans «forskjeller».

For fem år siden stemte en fjerdedel av velgerne mot Mr. Han ønsket ikke å ta en avgjørelse mellom Macron og fru Le Pen, og de fire millioner franskmennene ønsket å stemme enten tomt eller null.

Rundt 48,7 millioner velgere ble invitert over hele landet denne solfylte søndagen for å velge mellom de 12 kandidatene til Elysee-palasset i kjølvannet av Govt-19-krisen og etterkrigskampanjen i Ukraina.

Av disse grunnene kom presidentkandidaten sent inn i kampanjen, og foretok noen turer, noe som sådde mistenksomhet i leiren hans.

Imidlertid forbedret han sin forrige poengsum (24,01% i 2017), som bare ble oppnådd av François Mitterrand på vei til gjenvalg i 1988.

Inspirert av fru Le Pen, på temaet kjøpekraft, har statspresidenten hevet stemmen hennes betydelig de siste dagene mot RN-kandidaten, og sa at han «lyver for folket» og bagatelliserer hans «selvtilfredshet». Mot Russland.

Lite område

Marine Le Pen går også videre sammenlignet med første runde i 2017 (21,3%). Kandidaten, som har mildnet bildet sitt så mye uten å undervurdere alvoret i planen hans om immigrasjon og institusjoner, sa at konkurransen til slutt tjente ham til tross for vinterens tvil og mangler.

Men steget mot å oppnå Elysee er enda større, mens hans personlighet er til bekymring for flertallet av den franske befolkningen (51%), og bare 39% av dem anser ham for å ha presidentskapet bak Emmanuel. Macron (65 %), ifølge Jean-Jaros Foundation.

Denne nye Macron-Le Pen-duellen etablerer en splittelse i det nasjonale landskapet som ble svekket under lokalvalget i 2020 og 2021, der LR og PS forårsaket motstand, og De Grønne fikk et gjennombrudd.

Nå redusert til et minimum, er høyre og venstre sterkt hemmet av dette historiske nederlaget. For disse organisasjonene er overlevelse nå i fare foran gjenopprettingsarbeidet i parlamentsvalget i juni.

Fabien Roussel, Jean Lassalle (3 %), suverene Nicolas Dupont-Aignan (1/2 %), den antikapitalistiske kandidaten Philippe Poutou (mindre enn 1 %) eller Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud (mindre enn 1 %) er under 5 % , Bør gi moderate tilbakebetalinger for kampanjen deres.