Emmanuel Macron oppfordrer FN til å presse EU -militæret

Frankrike er det eneste faste medlemmet i rådet etter Brexit. EU har bare tilskuerstatus. Storbritannia, USA, Kina og Russland har fire andre faste seter og vetorett for internasjonal fred.

Franskmennene krever av innflytelsesrike land som Tyskland, Italia og Spania at FN skal jobbe fra Berlin til Paris Brussel for å øke sine forsvarsutgifter.

Angela Merkel og Olaf Scholes, Hvem er foran hennes suksess som president, Begge har fremmet en forespørsel, som alltid har blitt avvist av Paris.

MR. Hvis Macron kan vinne innrømmelser som lar ham snakke med én stemme mot EUs utenrikspolitikk og EUs sikkerhet generelt, FN

På spørsmål om muligheten for å overlate sikkerhetsrådets sete til EU, sa Elysee tirsdag kveld: “Ingen kommentar.”

Frankrike og Tyskland ønsker å fjerne det effektive vetoret mot EUs medlemslandes utenrikspolitikk, i stedet for behovet for konsensus med folkeavstemning om befolkning. Dette tiltaket vil gi Paris og Berlin mer innflytelse og møte motstand fra noen medlemsland.

Storbritannia har lenge motarbeidet opprettelsen av en europeisk militærstyrke, og parlamentsmedlemmer har advart om at sidelinjen til England etter Brexit bare vil spille i hendene på vestlige motstandere.

“Storbritannia representerer omtrent en fjerdedel av Europas fulle militære evne.

‘En unik mulighet for ham og Europa’

Men 1. januar overtok Frankrike som EUs seks måneders roterende president. Macron skal etter planen holde et felles EU -sikkerhetstoppmøte med EU -kommisjonens president i denne perioden.

“Dette er en unik mulighet for ham og for Europa,” sa han og la til at han var en av de første parlamentsmedlemmene som ble valgt av den franske presidenten. Transnasjonale MEP -representanter representerer EU mer enn land, og de er Macrons kjæledyrprosjekt som ser det som en måte å styrke EU -demokratiet.

“Vi må være forberedt på å styrke vår atlantiske allianse, men vi må også bli voksne og akseptere vårt ansvar når det gjelder vår sikkerhet,” sa Cozy. “Selvfølgelig vil Macron presse mye. Jeg vil si at dette er hans høyeste prioritet akkurat nå.”

Det er planer om å opprette et felles miljøbevissthetssenter med EU og den 5000-sterke styrken for å øke offentlig cybersikkerhet og deling av etterretning. Kommisjonen har sagt at moms kan frafalles for militært utstyr produsert av EU for å gi franske forsvarsselskaper en fordel i forhold til internasjonale konkurrenter.

Det har Frankrike og Italia uttalt Tilgangsavtale Det beviser at EU må bygge sin “suverene autonomi” og være mindre avhengig av det utrolige USA.