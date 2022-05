Informasjonstråd:

12:00: Seremonien avsluttes. Emmanuel Macron returnerte til Elysee, hvor en personlig begivenhet var planlagt.

11:50: Emmanuel Macron anmelder styrkene

Emmanuel Macron, etter å ha hilst på alle sine gjester i lang tid i Elysee Hall, dro til parken for å revurdere troppene for Marseilles stemme, men hadde allerede lest Bhagat de lan-Bihos «Terre et Mer». Fem år for å hylle soldatene som ble drept i Sahel-operasjonen.

Som tradisjonen tilsier, går dens opprinnelse tilbake til middelalderen, da 21 artillerigranater ble avfyrt fra involverte.

11:20: Talen hans avsluttes, med Emmanuel Macron som marsjerer gjennom Elysee-palasset og blir møtt av mange gjester.

11:10: Emmanuel Macron snakker

I sin tale begynte Emmanuel Macron med å takke sine to forgjengere, Nicolas Sarkozy og Franுவாois Hollande. Han lovet da en «ny» og «annerledes» ordre.

Emmanuel Macron ba Frankrike «arbeide utrettelig» for å bli en «uavhengig nasjon» og «bygge våre franske og europeiske svar på utfordringene i vårt århundre». For dette formål uttrykte statsoverhodet i sin ti minutter lange tale sin ambisjon om å lede franskmennene «med nye midler» for «planlegging, reformering og kontakt». Han lovet å være «den mest levelige planeten og» det sterkeste Frankrike.

«Handl først for å forhindre enhver eskalering etter den russiske okkupasjonen av Ukraina, for å hjelpe til med å overvinne demokrati og mot, for å skape en ny europeisk fred og en ny autonomi på vårt kontinent», begynte Emmanuel Macron.

Han benekter «av hensyn til et fullt sysselsatt samfunn», «mot ulikhet ved å gjenoppbygge skolen vår og helsen», og «mot utryggheten i hverdagen, mot den fortsatt lurende terrorismen».

«Hver dag ordren åpner, har jeg bare ett kompass å betjene», lovet han.

«Å tjene landet vårt er et mirakel av menneskelig vilje og frihet. En følelse av plikt og kjærlighet til nasjonen er vår. Bør gis,» understreket han.

I møte med utfordringene som ligger foran, uttrykte statsoverhodet sin ambisjon om å «finne en ny vei utover utslitte ritualer og dansesystemer» gjennom «planlegging, reformer og koordinering».

«Ved å samle regjeringen, administrasjonen, parlamentet, arbeidslivets parter, foreningene, kan alle levende, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle krefter over hele landet ta beslutninger og ta beslutninger», trakk han.

11:08: Emmanuel Macron investerer offisielt som president for en ny femårsperiode

President Emmanuel Macron har tiltrådt for en ny femårsperiode, og lover at det vil være mange utfordringer, fra å redusere sosiale skiller til konsekvensene av krigen i Ukraina. Laurent Fabius, formann for den konstituerende forsamlingen, kunngjorde de offisielle resultatene av presidentvalget, i nærvær av 450 gjester, under gullet til Elysee Village Hall. Emmanuel Macron signerte investeringserklæringen, og banet vei for hans nye femårsperiode.

11:02: Emmanuel Macron ankommer Elysee-palasset

11:00: Brigitte Macron går inn i Elysee-seremonihallen

Rommet inneholder hele familien til Emmanuel Macron, samt venner av presidenten og hans kone.

10:50: Besøk av tidligere presidenter François Hollande og Nicolas Sarkozy

Omtrent 450 mennesker, individuelt eller i grupper, gikk inn i palassets sal, hvor seremonien begynte kl. 11.00.

Statsminister Jean Costex, hans forgjengere Edward Philippe, Jean-Pierre Rufferin og Manuel Valls, ministre, folkevalgte, flertallet, hovedsakelig Fran பிரான்ois Bairo, ledere av etablerte organisasjoner, akademier, religioner.

Tidligere presidenter Nicolas Sarkozy og François Hollande ble møtt med lyden av Händels Obo Concerto sin første sats inne i landsbyhuset.

De gned under palassets gull vaktmesterne, ordførerne i noen av kommunene som hadde den store debatten i 2019, lederne av foreningene, utøverne som den olympiske boksemesteren Brahim Aslum, og 6. klasseelevene stemplet Oice. Olympiske leker 2024. Mange gjester til presidenten, som minner om de uttalte prioriteringene for den nye femårsperioden, inkludert reformen av sykehuset, har ennå ikke blitt nevnt.