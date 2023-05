Emmanuel Macron: «Russland har allerede tapt geopolitisk»

jeg erI et intervju med avisen L’Opinion søndag vurderte Frankrikes president Emmanuel Macron at Russland allerede «geopolitisk tapt» krigen i Ukraina og gikk inn i «en form for underkastelse når det gjelder Kina».

«Russland har allerede tapt geopolitisk,» sa han, med Moskvas tradisjonelle allierte, bånd med Kina, eller utvidelse av NATO til Sverige og Finland.

«Dette er ikke et spesielt trekk, la oss være tydelige, ettersom Vladimir Putin har bestemt seg for å mobilisere. Dessuten har Russland sådd tvil om sine førsterangerte historiske allierte. Det har praktisk talt begynt en slags slaveri med hensyn til Kina, og det har mistet tilgangen til Baltikum, noe som har ført til svensk og NATO-tilslutning.«Da finske akselererte viljen», forklarte han. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er ventet til Paris søndag kveld.