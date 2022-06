Emmanuel Macron taler etter forsamlingsvalget: Frankrike må «lære å styre annerledes»

President Emmanuel Macron taler fra klokken 20 onsdag, første gang siden den politiske krisen startet søndag at han mistet sitt absolutte flertall i parlamentsvalget.







Av AFP

Lagt ut 22.19.2022 kl. 19:46



EManuel Macron erkjente «bruddene» i parlamentsvalget og oppfordret den politiske klassen til å «lovfeste annerledes» og «inngå kompromisser», og snakket med franskmennene for første gang onsdag etter å ha mistet et absolutt flertall i leiren hans. lovgivende forsamling.







«Jeg ber om og støtter endringen som landet har gjort klart, fordi det er min rolle å garantere våre institusjoner», erklærte statsoverhodet i en kort tale på under 10 minutter.

For dette, «byttet jeg med lederne av alle politiske organisasjoner i går og i dag». Dessuten, ifølge ham, «uttrykte alle sin respekt for våre selskaper og deres ønske om å unngå en barriere for landet vårt».

Folkeavstemningen gjorde «presidentflertallet til den første politiske kraften i den nasjonale lovgiver», men uten absolutt flertall, og insisterte på å «utvide sitt ansvar ved å opprette en koalisjonsavtale eller ved å skape et tekstflertall for tekst».

Handle «til beste for nasjonen.»

«For å jobbe til din fordel og til beste for nasjonen, må vi i fellesskap lære å styre annerledes og lovlig.» «Ved å bygge kompromisser, berikelser og endringer, med full åpenhet, mener jeg, ved å gjøre det i viljen til nasjonens enhet og funksjon,» la han til.

«For å oppnå effektiv fremgang, må vi si med full åpenhet hvor langt politiske grupper er forberedt på å gå,» sa han.

Han vurderte også etableringen av en nasjonal enhetsregjering, som nevnt av noen tjenestemenn, «ikke rettferdiggjort til i dag.»

Emmanuel Macron erklærte: «Denne sommeren» må vi følge en lov som gir best lønn for kjøpekraft og arbeid, de første beslutningene om å gå mot full sysselsetting, sterke valg når det gjelder energi og klima, hastetiltak for helsen vår, selv om det er vårt sykehus, selv om det er smittsomt. Greit.»







Da han kom tilbake fra det europeiske toppmøtet i Brussel torsdag og fredag, bemerket han at «vi vil begynne å bygge dette systemet og denne nye strukturen».