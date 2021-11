Emmanuel Macron vil tale til det franske folket denne tirsdagen: Hva kan du forvente?

På høyden av epidemien forsterket statsoverhodet de hellige talene, brøt besøksrekorder og kunngjorde kontrolltiltak eller erklærte “lykkelige dager” for å lette restriksjonene.

På dette tidspunktet er det ikke snakk om å utstede et nytt fengsel eller portforbud. Hvis Europa igjen var «epidemiens episenter», ifølge Verdens helseorganisasjon, ville en halv million ekstra dødsfall og antall tilfeller i land som Tyskland eksplodert innen februar.Frankrike er relativt uberørt for tiden.

Fremfor alt har den verktøyene til å bekjempe pisken, først og fremst takket være verdens høyeste vaksinebeskyttelse.

Men når vinteren nærmer seg, er regenerering sikker. Allerede nå blir masken obligatorisk igjen mandag på skoler i 39 avdelinger som har kunnet fjerne den.

Braun-Pivet, leder av den juridiske kommisjonen (LREM) i nasjonalforsamlingen, anslår at "vi ennå ikke har forlatt vandrerhjemmet. Det er viktig for presidenten å snakke med våre medborgere, fortelle dem hvor vi er og skissere muligheter." , i frankrike info.

Den 12. juli, under hans siste tale, bortsett fra hans tale dedikert til den afghanske krisen, sa Mr. Macron kunngjorde slutten av gratis prøveversjoner og en utvidelse av Health Pass for å validere mulig assistanse fra parlamentet frem til 31. juli. Dette satte stor fart i vaksinasjonskampanjen.

Dette er også et av målene med tirsdagsintervensjonen, som har som mål å overbevise den siste anmelderen og løse det vanskelige spørsmålet om en tredje dose.

Tredje dose for alle?

Mindre enn halvparten av de kvalifiserte, over 65 år og svært svake, fikk boosterdosen. Bør vaksinasjon gjøres obligatorisk for denne befolkningen? Er gyldigheten av helsepasset betinget av den tredje dosen? Kunngjøre en tredje doseplan for alle i Israel og snart i Tyskland?

“Debatten er klar på bordet, det vil være et sikkerhetsråd tirsdag morgen og presidenten vil trekke konsekvensene,” understreket BFMTV-nestleder LREM Sylvain Mailard.

Det sa statsminister Jean Costex til AFP fredag

“Det er et spørsmål om konsistens. Etter en viss tid er ikke vaksinen aktiv, og hvis en boosterdose er nødvendig, er det en viss logikk i å kombinere det med helsepasset,” sa Brown-Bewett.

Men ifølge epidemiolog Dominic Costagliola, «er denne tredje dosen presserende for hele befolkningen». “De som ikke er vaksinert er problemet,” la han til.

Alain Fischer, regjeringens “Mr. Vaccine”, insisterer på å gi tillit til de som er veldig svake i JDD og de som er “over 80% ikke vaksinert 13%”.

Frem til 12. juli hadde han ennå ikke sagt om han kom til å stille opp igjen. Macron vil diskutere økonomisk oppgang tirsdag og reformer som pensjoner.

Han bør ikke miste synet av å fremheve sin økonomiske prestasjon. – Vi har hatt gode resultater blant annet med å få ned arbeidsledigheten, sa han. Maylard insisterer.

Noen i opposisjonen sier de ikke forventer noe av denne talen.

Ifølge Jean-Luc Mélenchon (LFI) er «en samtale med en tospråklig ekspert», ifølge Julian Beau (EELV), «presidentens holdning til helsespørsmålet» på landsbygda.

“Jeg håper dette vil være en av presidentens klare uttalelser på tirsdag, den tredje dosen,” men det vil “kreve en parlamentarisk debatt,” understreket i LR, president for Europas senat 1 / Cnews / Les Echos på søndag. Bueskytteren Gerard.