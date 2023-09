Emmanuel Macrons parti har anklaget ham for å lyve om Frankrikes klima

Denne mandagen publiserte Presidential Renaissance Party stolt på sosiale nettverk et kart som presenterer CO2-utslippene per innbygger fra de 18 G20-medlemslandene i 2022. Frankrike er på 17. plass, så partiet skryter av at det er «et av de laveste utslippslandene». G20″.

«Frankrike er i forkant av kampen mot global oppvarming,» ønsket parlamentsmedlem Olga Givernet velkommen.

av ? Ember Climate Think Tank spesialiserer seg på elektrisk energi. Men denne tirsdagen ble grafikken fjernet fra partiets offisielle X-konto. Problemet? Tolkningen av dataene er feil.

Mange klimatologer har påpekt feilen. Damien Salel, en fotovoltaisk ingeniør og forfatter av «Décrypte Énergie»-kontoen på X, forklarer at rangeringene publisert av Renaissance ligner på de som ble publisert av Ember Climate 5. september. Men tenketankens data viser andelen CO2-utslipp per innbygger fra kullkraftverk, ikke andelen CO2 per innbygger generelt, som Renaissance skriver.

«Jeg inviterer deg til å bruke dataene […] Dette gjør det mulig å gi pålitelig informasjon om alle klimagassutslipp per person og per land, tatt i betraktning alle sektorer og internasjonal handel. Klimatolog Valerie Masson, medformann for IPCC Working Group on Climate Change, peker også på Delmott.

Ifølge det franske departementet for miljøendringer ble CO2-utslippene i Frankrike i 2019 estimert til 4,8 tonn per år. Det er langt fra 0 til 1 tonns tallet presentert i kartvisningen.

misforståelse eller «forfalske balansen hans», Som opposisjonsparlamentsmedlem LFI Hadrian Clute påstår?

