Emner, det nye «Twitter-lignende» sosiale nettverket fra Meta kommer til oss: svar på spørsmålene du bør stille deg selv før du registrerer deg

Alt er varmt: Etter den første lanseringen i juli, i et begrenset antall regioner (men med USA og Storbritannia) og Europa og dets 450 millioner innbyggere ekskludert, Threads, det nye sosiale nettverket til Meta-gruppen (Facebook, Instagram, WhatsApp , etc. Det) er tilgjengelig på det gamle kontinentet og derfor i Belgia. Plattformen er allerede tilgjengelig Gjennom nettsiden sin, ble ankomsten av mobilapplikasjonen, som helt klart er dens viktigste verktøy, nært forestående, torsdag 14. desember, i appbutikkene Android (Google Play Store) og Apple (App Store). Men hva er det egentlig? poenget

Enkel (å bli med, gjennom Instagram, spesielt, men også å bruke), nøktern eller til og med nøytral (for å være så generell som mulig) og for omtrent de samme formålene, Threads-mobilappen (også tilgjengelig på skrivebordet, via en nettside) har samme mål som Twitter. I hjertet av den elektroniske informasjonsjungelen presenterer Threads seg som et glimt av orden midt i det digitale kaoset. Denne plattformen hevder å forenkle navigering gjennom datasettet ved å presentere en strukturert diskusjonstråd rundt emner («emner») som fanger vår oppmerksomhet. Det er dermed et annet sosialt nettverk, men fremfor alt et annet alternativ til BlueSky, Mastodon, Hive og andre.

Hvorfor Meta-lansering for tråder?

For å fullføre den manglende delen i økosystemet for å administrere alle våre sosiale interaksjoner. Det eier Facebook, som er offentlig, som mister popularitet blant unge, men fortsatt er mye brukt. Han har en Instagram, og fokuserer på image, påvirkning og visuell inspirasjon. Den har WhatsApp, private direktemeldinger som blir stadig mer offentlig (grupper, kanaler, fellesskap, etc.). Så hva mangler han? Et mikrobloggnettverk som er i direkte opposisjon til X-Twitter samt en rent videosentrisk plattform, som YouTube. Førstnevnte blir utfordret fra alle kanter, kritisert og er mindre befolket. Den andre er fortsatt sterk, udiskutabel og udiskutabel. Førstnevnte er enklere og rimeligere å lansere og vedlikeholde. QED. Og alltid med samme formål: å redusere mulighetene for Internett-brukere som leter etter et uttrykksrom for å unnslippe definisjonsmiljøet.

Vi maksimerer dermed oppmerksomhetstiden vår som er allokert til en metaløsning, for å markedsføre den oppmerksomheten til annonsører som vil plassere annonsene sine der, enten de er målrettet eller ikke.

En forskjell med X (Twitter) spesielt er moderasjon.

Meta Topics eller Twitter X, hva er forskjellene?

Det er flere likheter enn forskjeller mellom de to løsningene. Hva skiller dem:

Emner lar deg være lengre: 500 tegn per melding, der X er begrenset til 280 (og tidligere 140). Du kan selvfølgelig legge ut/reposte bilder eller videoer, samt tekstmeldinger.

Emner inkluderer ikke (ennå?) muligheten til å automatisk oversette meldingen, bruker ikke konseptet hashtags, og fremfor alt, tillater ikke deg å sende en privat melding til en annen bruker. Så prinsippet om DM (Direct Message) eksisterer ikke der.

Til slutt, og fremfor alt, ønsker Meta å være strengere når det gjelder moderasjon enn Twitter, og mer liberal når det gjelder ytringsfrihet.

Hvorfor kan emnene være av interesse for deg?

Threads ønsker ikke å finne opp Twitter-X-hjulet på nytt, men heller rense det for gjørmen som noen ganger skyr Elon Musks plattform, som har blitt utløpet for samfunn som noen ganger er altfor aggressive, ideologiske, politiserte osv. Også Twitter ble født med betegnelsen på et nettverk for medieliten, politikere, etc. Mens Threads har som mål å være mer global.

Er temaene gratis?

Svaret er enkelt: ja, som Facebook, WhatsApp eller Instagram. Foreløpig i alle fall. Som en påminnelse, med det strategisk tvilsomme målet om å overholde strengere europeiske regler, lanserte Meta nylig et betalt abonnement på Facebook og Instagram. Men temaene er ikke på det stadiet i det hele tatt. For det første er det utfordringen med å vinne over publikummet som ligger foran oss.

Dobbelt Facebook-spill med betalt abonnement

Emner, fungerer det der det ble utgitt?

Det er vanskelig å anslå. Tråder ble offisielt lansert i forskjellige land i juli. Oppskytningen skjedde som en kanonkule, på et tidspunkt da selskapet

Mark Zuckerberg, administrerende direktør i Meta, forklarte at i løpet av de første timene etter lanseringen var mer enn 10 millioner mennesker registrert. Zuckerberg nevnte deretter tallet på 100 millioner registreringer 10. juli, 5 dager etter lanseringen. Ulempen: Etter 15 dager hadde halvparten av dem forlatt, og Meta forklarte deretter at de jobbet med nye funksjoner for å beholde publikummet.

Det er ikke gitt noen eksakt kommunikasjon om de aktive brukertallene siden sommeren.

Senest, 20. november, ble US Pres Joe Biden Hun lanserte sin offisielle konto på Threads. Han har 1,9 millioner følgere på tråder. For 36 millioner på X-Twitter.

Hvis Threads nå retter seg mot ytterligere 450 millioner potensielle brukere, vil åpning av en konto (sponset) av anerkjente og innflytelsesrike brukere samt migrering av kontaktene dine til den nye plattformen være avgjørende for suksessen eller ikke til det nye sosiale nettverket.