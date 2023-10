Emojis kommer til Gmail, men til hvilket formål?

I Gmail er det nå mulig å svare på en e-post med en emoji. Foreløpig er det bare Android-enheter som er berørt, men funksjonaliteten kommer snart til iOS og Surface Web. I tillegg kan vi se noen begrensninger når du sender emojis som svar på en e-post.

På bare noen få år har emojier oversvømmet Internett. Enten på Facebook (der det hele startet), WhatsApp, Instagram eller til og med Twitter-meldinger, er reaksjoner i form av uttrykksikoner allestedsnærværende.

En digital plattform inneholder imidlertid ennå ikke reaksjoner via emojier: Gmail. Dette er gjort nå siden Google har gjort det annonse ankomsten av emojis til Gmail. I utgangspunktet er det bare brukere av Android-apper (mobil eller nettbrett) som er berørt. Senere vil emojis nå nettet og Apple-enheter.

Konkret er det derfor mulig å reagere på en e-post ved hjelp av et uttrykksikon. For å gjøre dette, åpne e-posten du vil reagere på og klikk på knappen i form av en smilende emoji. Denne er plassert til høyre for svaralternativene som tilbys brukeren. Når fanen er åpen, vil du ha tilgang til forskjellige emojier.

Alt du trenger å gjøre er å velge emojien du vil sende som svar. Hver emoji har en teller som angir antall ganger den har blitt brukt, slik at du med et øyeblikk kan se de forskjellige reaksjonene den har mottatt.

Vær oppmerksom på at en «+»-knapp gir deg tilgang til flere alternativer. Videre, i tilfelle feil håndtering eller ombestemmelse, er det mulig å slette sendingen av en emoji innen 30 sekunder.

Noen restriksjoner

Ankomsten av emojis til Gmail kommer med noen små begrensninger. For det første påvirker ikke denne nye funksjonen jobb- og skolekontoer. Så det er ikke mulig å svare på en e-post med emojier hvis den aktuelle meldingen ble sendt til en gruppe kontakter eller hvis den ble sendt til mer enn 20 mottakere. Det er også mulig å sende maks 20 reaksjoner på samme melding, noe som er ganske mye.

På samme måte, hvis du er i blindkopi eller hvis du bruker Apple Mail eller Outlook, vil det ikke være mulig å svare med en emoji. Til slutt er det ikke mulig å svare med en emoji hvis avsenderen har et automatisk svar lagret eller hvis meldingen er kryptert.

