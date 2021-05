Empire Petroleum kjøper amerikanske olje- og gassaktiva fra ExxonMobil

ExxonMobil selger olje- og gassaktiva til Empire Petroleum i New Mexico, USA. Kreditt: Colton Sturgeon / Unsplash.

Empire Petroleum kjøpte olje- og gassaktiva i New Mexico, USA, for et svart beløp fra ExxonMobil.

Transaksjonen innebærer opprettelse av olje- og gassaktiva og tilhørende innsamlingsaktiver i Lea County, New Mexico.

Oppkjøpet ble gjort av Empire New Mexico, et datterselskap av Empire Petroleum, fra ExxonMobils XDO Holdings.

Imperiet sa at det har rundt 700 totale olje-, gass- og injeksjonsbrønner. Dette inkluderer om lag 40 000 hektar med permiske leietakere.

Oppstrøms eiendeler ligger i avdelingene Eunice Memorial (EMSU) og Arrowhead Greiberg (AGU).

Disse feltene ligger på den nordvestlige kanten av det sentrale bassengområdet til Permian Basin i det sørøstlige Lea County.

Empire Petroleum-president Mike Morissette sa: ”Vi mener at de ervervede sektorene i og rundt EMSU har betydelige ressursressurser.

“Etter vårt syn har disse eiendelene potensial til å fylle nåværende boring og gå tilbake til produksjon, noe som raskt vil forbedre den daglige produksjonen.

Morissette sa at oppkjøpet ville bringe Imperiets totale netto leieareal og om lag 1800 netto BOEPD i de fem statene.

Empire-sjef Tommy Pritchard la til: “Dette oppkjøpet er et perfekt eksempel på hvordan imperiet kan forvalte eiendelene sine: med betydelig omvendt energi med forutsigbare oljeegenskaper, produktivitet med lang levetid.

“Ser vi på fremtiden, vil den geografiske plasseringen av Permian EMSU og AGU ha 23 400 dekar restolje-sonenergi (ROZ).”

I tillegg har Empire New Mexico signert en konvertibel sedel på 16,25 millioner dollar med Energy Evolution Master Fund for å finansiere transaksjonen.

Tidligere i år gikk ExxonMobil med på å donere mer enn 1 milliard dollar til NEO Energy, en del av Norges høye visjon, for sine oppstrømsaktiva i Storbritannias Nordsjø.

