En 14 år gammel gutt druknet i et hotellbasseng

En tragedie rammet Liberty Lara-stranden i Antalya søndag ettermiddag. En 14 år gammel jente døde tragisk mens hun deltok i et familiebryllup i Tyrkia. Han klarte ikke å svømme i hotellbassenget og døde foran tanten.







Et vitne sa til The Sun: «Det skjedde rundt klokken 13.00 og vi hørte at badevakten hadde gått til lunsj. De prøvde å gjenopplive gutten i nærheten av bassenget, men det var for sent. «Det er veldig trist, spesielt når du vet at de var der i en tid. god grunn, hvis kjent,» legger han til.

I en kommentar til den tragiske hendelsen sa Liberty Laura Beachs talskvinne: «Det er med et tungt hjerte at en av våre unge gjester døde på tragisk vis i går mens han svømte i hovedbassenget vårt sammen med sin tante. På dette tidspunktet er våre bønner og tanker med familien. og kjære som for tiden bor på hotellet vårt.

Han nevner også saken om redningsmannen i lunsjpausen. «Det er CCTV-kameraer rundt bassenget som ble sett av Liberty Laura-ledelsen og det lokale politiet. Redningsmannskaper kom til stedet innen 30 sekunder. Vi har én badevakt i tillegg til antallet som kreves for å sikre at bassengene blir stående uten tilsyn mens én badevakt tar lunsjpause”.