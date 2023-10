En 2000 år gammel papyrus delvis dechiffrert ved hjelp av kunstig intelligens

Dokumentet, som ble forkullet under utbruddet av Vesuv i 79 e.Kr., var i stand til å avsløre deler av dets hemmeligheter takket være arbeidet til en amerikansk professor, en student i informatikk og kunstig intelligens.

Den ble forkullet av lavastrømmer som ødela den romerske byen Herculaneum i 79 e.Kr. En 2000 år gammel papyrus kunne dechiffreres, delvis takket være kunstig intelligens. Dokumentet, som har blitt alvorlig skadet av brannen, kan ikke åpnes, ellers ville det bli permanent ødelagt.

I opprinnelsen til prosjektet er Brent Seales, en professor ved University of Kentucky, i USA og Luke Farritor, en informatikkstudent ved University of Nebraska. Professoren har i 20 år prøvd å finne en måte å lese de eldste papyriene, for skjøre til å rulles ut, som den som ble dechiffrert. For å nå målene sine utviklet han en skanner som var i stand til å skille de blekkdekkede områdene inne i den karboniserte papyrusen. Legger til en algoritme som kan tyde hva som står på papiret.

AI dechiffrerte en del av en «uleselig» eldgammel rulle I en forskningsstudie ledet av professor Brent Seales og hans team ved University of Kentucky, ble det eldgamle greske ordet for lilla, «πορφύραc,» oppdaget på en rulle som ble skadet under Vesuv i 79 e.Kr. pic.twitter.com/pBQgQEY71z —Visionaledge (@Visionaledge) 13. oktober 2023

Med denne læreren er det Lucas Farritor, en 21 år gammel informatikkstudent. Han brukte flere måneder på å forbedre dette AI-programmet som en del av Vesuvius Challenge, en konkurranse lansert av teamet til Brent Seales. Arbeidet hans bar frukt 10. august, da studenten i løpet av en kveld med venner fikk vite at han nettopp hadde tydet ordet «porphyras» (lilla, på gresk).

År med forskning for 10 bokstaver

«En lørdag ettermiddag, veldig sent, var jeg på en fest, sier den 21 år gamle studenten i en video, Jeg mottok en melding fra en Vesuvius Challenge-kollega som sa: «Vi har nettopp mottatt denne nye papyrusenmot«Det ser interessant ut, det har mønstrene vi snakket om.» Jeg syntes det så interessant ut. Jeg satt i hjørnet med telefonen min og sendte en melding: kjør algoritmen på denne mynten. Så slo jeg av telefonen og gikk videre.«Han forteller følgende: «Jeg kommer hjem rundt klokken 01.00, jeg slår på telefonen igjen og ser greske bokstaver vises på skjermen, ikke så tydelig, men jeg ser dem.«

«Jeg var helt forvirret, jeg gråt nesten.» Luke Farritor, student som delvis tydet papyrusen på University of Kentucky YouTube-kanal

Takket være denne oppdagelsen tjente studenten 40 000 dollar gjennom Vesuv-programmet og lot ham komme betydelig videre. «Det er definitivt litt spenning.sier professor Brent Seales, i denne samme videoen. (…) En av verdens mest eminente papyrologer vil lese dette dokumentet som folk trodde ikke var mulig å lese fordi det var for vanskelig å trekke ut teksten. Og i dag snakker vi om denne teksten.«