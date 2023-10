En 21 år gammel student klarer å tyde et ord på et 2000 år gammelt forkullet pergament

En 21 år gammel student klarer å tyde et ord på en 2000 år gammel forkullet papyrus

Vi har prøvd å få folk til å snakke i århundrer. Disse rullene fra den gresk-romerske antikken ble gjort uleselige ved utbruddet av Vesuv i år 79.. Det berømte utbruddet som begravde Pompeii i aske ødela også den nærliggende byen Herculaneum. På 1600-tallet ble det funnet nesten 700 pergamentruller blant restene av en villa i denne byen. Tilberedt av vulkanens lava var de blitt svarte som kull og ekstremt sprø.

Hver gang man prøvde å rulle ut en av disse rullene for å lese den, gikk den i oppløsning i små fragmenter og innholdet gikk tapt for alltid. Men for noen år siden, Forskere har klart å nesten rulle ut noen av disse papyriene. Så å si har de røntgenfotografert innsiden av rullene. I de svært grå bildene som ble oppnådd, kunne vi se små forskjeller i tekstur knyttet til blekket, men det var ikke noe umiddelbart lesbart. Det var da ideen om å lage Vesuvius Challenge ble født.

Målet med denne utfordringen: Få disse bildene til å snakke ved hjelp av kunstig intelligens. Det er forskjellige beløp å vinne avhengig av antall ord som er ukryptert. Opptil $700 000 til personen som kan lese minst 4 passasjer av en rulle.

Luke Farritor, en informatikkstudent fra Nebraska, deltok og utviklet en maskinlæringsalgoritme. Programmet hans gjorde det mulig å tyde rundt tjue bokstaver, inkludert en serie som danner ordet «porphyras», som på gresk betyr lilla.. For denne oppdagelsen stakk 21-åringen inn 40 000 dollar. Ved å forbedre programmet kan vi bringe hundrevis av tekster over 2000 år gamle ut av glemselen. Det er absolutt gullkorn i dette gresk-romerske biblioteket, det eneste fra denne perioden som har overlevd for oss.

For å finne ut mer: nettstedet Vesuvs utfordring og en artikkel fra Vitenskap og fremtiden

En eksepsjonell solflamme satte fotavtrykk på trestubber for 14 300 år siden

Noen ganger projiserer solen utbrudd av elektrisk ladde partikler mot jorden. Når de kommer inn i atmosfæren, genererer disse partiklene nordlyset. Disse solflammene er relativt hyppige, men den vi er interessert i var ekstraordinær! Den mest intense som er registrert til dags dato. Det skjedde for 14 300 år siden og ble registrert av furu i de sørlige Alpene. hvis stammer ble bevart i alluvium av en elv.

Forskerne oppdaget at en av vekstringene til disse stammene hadde en unormalt høy andel karbon 14. Dette avslører at på tidspunktet for dannelsen av denne ringen var det fem ganger flere av disse karbonatomene i atmosfæren enn vanlig. . Denne anomalien er signaturen til en kolossal solflamme. Hun må ha generert Spektakulært nordlys synlig fra Frankrike. Hvis et slikt fenomen skulle oppstå i dag, ville det også forårsake en utbredt svikt i våre satellitter. som ikke tåler en solstorm av en slik størrelse.

For å finne ut mer: vitenskapelig publikasjon og en artikkel i avisen Verden

Hunnfroskens overraskende strategi for å motvirke hanner fra å pare seg med dem

For mange amfibier er reproduksjon en kampsport. Hannene angriper hunnene febrilsk, noen ganger i grupper. Det hender til og med at hunner drukner under angrep fra overbegeistrede hanner..

Forskere har nettopp oppdaget det hunnfrosken hadde utviklet en effektiv skjerm for å beskytte seg mot uønskede ting. Hun spiller død. Hun stopper opp og spenner seg. Og hun spiller komedien godt nok til å få irriterende mennesker til å vende seg bort. Vi vil fortsatt huske at det fortsatt er en vei å gå før mannlige frosker blir fyrste sjarmerende.

For å vite mer: The vitenskapelig publikasjon og en artikkel fra internasjonal post