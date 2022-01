En 4,7″ “iPhone SE+ 5G” på våren og en 5,7″ iPhone SE 4. generasjon i 2023?

4,7″, vil det være nøyaktig størrelsen på skjermen til den nye iPhone SE som Apple vil presentere til våren. unge ross, en analytiker som har sine kilder i skjermbransjen, etter andre rykter som allerede går i denne retningen. Denne nye iPhone SE ville derfor ta opp designet til 2. generasjons iPhone SE (som i seg selv bare var en forbedret iPhone 8 på innsiden), som det har blitt sagt i flere måneder om den.

Mer overraskende hevder Ross Young at enheten kan kalles “iPhone SE + 5G”, et navn som ville være nytt for Apple. Det ville være fornuftig å nevne “5G” i navnet siden det ville være hovednyheten til produktet, men “+” ville være uvanlig. Inntil nå har Apple reservert begrepet “Plus”, i sin helhet, for modeller utstyrt med en stor skjerm -5,5″ i dette tilfellet-, før det erstattes med begrepet “Max”. Dette er Samsung, som navngir noen av smarttelefonene sine. som dette: se Galaxy S20+ 5G.

iPhone SE 2. generasjon (2020) og iPhone XS

Analytikeren finpusser også prognosen for neste år: as Ming Chi Kuo, forventer å se en ny iPhone på inngangsnivå lande i 2023, og legger til at den vil bli kalt iPhone SE 4. generasjon, er du fortsatt? — og at den skal ha en 5,7″ skjerm. Det er omtrent på størrelse med skjermen på iPhone X, XS og 11 Pro, som måler 5,8″.

Hvis vi antar at iPhone 14 vil ha 6,1-tommers og 6,7-tommers skjermer (minien ville falle av veien), ville en iPhone SE 2023 med litt mindre skjerm være konsekvent på inngangsnivå. Men la oss vente og se om spådommene om iPhone SE 2022 (“iPhone SE+ 5G”?) går i oppfyllelse til våren.