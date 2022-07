En 80 år gammel sjåfør traff en familie i feil retning på motorveien, og drepte to og skadet tre.

En forferdelig ulykke skjedde mellom natt til lørdag 23. juli og søndag 24. juli på A7 sør for Wien. En 80 år gammel sjåfør kjørte i feil retning og kolliderte med andre kjøretøy.

Fakta fant sted fra lørdag til søndag rundt klokken 15, på A7, sør for Wien, i retning Marseille-Lyon, nær Auberives-sur-Varèze, Frankrike, med henvisning til Bleu Isère. En 80 år gammel mann som kjørte i feil retning på motorveien kolliderte med et annet kjøretøy som reiste med familien hans.

Kollisjonen førte til at to personer døde – den 80 år gamle sjåføren og en annen 40 år gammel mann – og tre andre ble alvorlig skadet, inkludert en 12 år gammel jente, sa Dauphine, og la til at den døde pensjonisten kjørte en Mitsubishi . ASX. Familien var i en Citroen C3 Aircross.

Trafikken ble sperret i begge retninger på A7 i nesten to timer under inngrep fra nødetatene, som kalte inn et sivilforsvarshelikopter.

I kjølvannet av ulykken oppsto det en to kilometer lang trafikkork da en bil kjørte inn i fem andre kjøretøy bak bilkøen, uten at det førte til personskader.

Den fatale kollisjonen kom på slutten av en stor feriehelg for franskmennene. Denne lørdagen var nasjonal rød. Rundt 800 km med trafikkork toppet seg på landets hovedveier brukt av feriegjester, spesielt A7.