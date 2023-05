En 95 år gammel kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt hånet av en politimann

Australsk politi planlegger ikke å frigi kroppskameraopptak av en offiser som brukte en Taser på en 95 år gammel kvinne med demens, sa en politisjef lørdag.

Tre dager etter å ha blitt sjokkert av en Taser i en operasjon som sjokkerte australiere og fikk internasjonale overskrifter, har en eldre kvinne ved navn Clare Nowland blitt innlagt på sykehus i en kritisk tilstand.

Politiet ble kalt til et sykehjem i New South Wales onsdag for å underkue en kvinne «bevæpnet med en kniv,» sa politiet i en uttalelse.

De tvang Nowland til å legge fra seg kniven, men han brukte en rullator og gikk mot dem i «sakte tempo», noe som fikk en av offiserene til å avfyre ​​sin Taser, sier myndighetene.

På en pressekonferanse om politiske oppfordringer om å frigi opptak av intervensjonen, sa New South Wales politikommissær Karen Webb: «Jeg vet ikke hvorfor de vil se det.»

Med henvisning til «juridiske krav» angående overvåkingsutstyr, sa Webb at hun ikke hadde «ingen intensjon om å avsløre (forhandlingene) med mindre det til slutt ble en prosess for å tillate dem å bli avslørt.»

Han anslo at etterforskningen av bruken av Taseren ville «ta tid».

Den australske senatoren David Shoebridge har bedt politiet om å frigi kroppskameraopptak.

– Offentligheten har krav på å få vite hva politiet har gjort, og politiet kan ikke dekke over det i en privat etterforskning der politiet etterforsker, sa han.

Ms Webb lovet etterforskningen, ledet av statens politimordsgruppe og overvåket av Commission on Law Enforcement Conduct, ville følge «riktig prosedyre».

Prognosen for Ms. Nowland, som har 24 barnebarn og 31 oldebarn, er usikker, sa Ms. Webb etter å ha tilbrakt tid med familien på sykehuset fredag.