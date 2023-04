En AI forestiller seg hvordan «Apple»-møbler ser ut

Mulighetene som AI tilbyr er nesten ubegrensede. En bruker ba Midjourney om å designe «Apple»-møbler. Gjengivelsene er mildt sagt fantastiske.

EN reddit bruker Ved å bruke David Holzs Midjourney-verktøy skapte han en serie bilder som illustrerer hvordan et fullstendig Apple-designet interiør ville se ut. Det er hvitevarer, tilkoblede møbler og tilknyttede sanitæranlegg.

Brian Carlos» mål er å forestille seg hva vi kan forvente hvis Apple utvidet sine hjemmeautomasjonsprodukter til å inkludere tilkoblede møbler. Og effekten er ganske fantastisk.

Realistiske bilder

Bildene viser møbler som en stol, et salongbord, en garderobe, et omkledningsrom, en seng, en smart vaskemaskin, en komfyr og et toalett. Alle kunstverk har Apples typiske industrielle design og oppmerksomhet på detaljer. Versjon 5 av Midjourney opprettet bilder ved å svare på spørsmålet: «EN [objet] Designet av Apple -v5«i midten av reisen.

Selv om bildene er imponerende, er de begrenset av enhetens kreativitet og er basert på eksisterende Apple-produkter. Kort, her er noen eksempler:

AI har åpenbart disse begrensningene for design av innovative produkter. Faktisk ser vi tydelig at AI kun er basert på eksisterende produkter som iPhone, iPad eller MacBook.

Er du mer iCoffee eller iToilet?

