En amerikaner døde av pesten

Ifølge San Juan Basin Public Health (SJBPH) bodde mannen i Archuleta County sørvest i Colorado.

Mennesker kan pådra seg pest enten gjennom bakterier fra et infisert loppebitt eller ved direkte kontakt med infiserte dyr som præriehunder, skogmus og andre arter av jordekorn og hvithodede ekorn.

Symptomer inkluderer en plutselig innsettende høy feber og/eller hovne lymfeknuter.

Ifølge SJBPH er risikoen for å pådra seg pest høyest om sommeren, men forblir sann året rundt. Forholdsregler kan tas som å bruke insektmidler, vaksinere kjæledyr og beskytte dem mot lopper ved hjelp av medisiner eller halsbånd, ikke sove i samme seng som kjæledyr, ikke håndtere eller mate ville og/eller syke dyr, og behandle eller forebygge gnagere. Smitte rundt huset.

Det er anslått at pesten tok livet av rundt 25 millioner mennesker i Europa på 1300-tallet.

I følge U.S. Centers for Disease Control and Prevention rapporteres det bare syv menneskelige tilfeller av pest hvert år. De forekommer først og fremst i landlige områder i vest og sørvest.