En amerikaner og to russere vender tilbake til jorden etter å ha tilbrakt 370 dager på ISS

En NASA-astronaut og to astronauter landet trygt på jorden onsdag etter et rekordstort opphold på mer enn ett år ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS), kunngjorde det russiske byrået Roscosmos.

«I dag, klokken 14.17 Moskva-tid (13.17 BST) passerte Soyuz MS-23-romskipkapselen (…) Roscosmos-kosmonautene Sergei Prokopiev og Dmitri Petelin og NASA-astronauten Francisco Rubio ett år om bord. ISS landet i nærheten av byen Jezkaskan i Kasakhstan» sa Roscosmos.

Sergei Prokofiev og Dmitry Betlin tilbrakte 370 dager, 21 timer og 22 minutter i verdensrommet, den lengste flyturen under ISS-programmet.«, understreket den russiske romfartsorganisasjonen i en pressemelding. På sin side ønsket sjefen for NASA, Bill Nelson, velkommen til en «.Et historisk øyeblikk i romutforskning«.

«Frank Rubio fullførte sin 371 dager lange romvandring, og satte ny rekord for den lengste enkeltromvandringen av en amerikansk astronaut. Velkommen hjem, Frank!«, skrev han på X (tidligere Twitter).

Han tok av på en russisk rakett i september 2022, og hadde til hensikt å legge ut på en klassisk seks måneders reise i selskap med to russiske kosmonauter. Men Soyuz-romfartøyet som skulle bringe dem tilbake – permanent knyttet til ISS under oppdraget deres for å tjene som et utrykningskjøretøy om nødvendig – fikk en lekkasje i desember, muligens på grunn av et mikrometeorittstøt. . Som en forholdsregel brakte Roscosmos dette skipet tilbake og sendte et nytt tomt. Frank Rubio og hans to russiske kolleger ankom først dette andre skipet og fikk i oppgave å erstatte dem.