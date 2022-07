En amerikaner som nektet å ta abort på Malta ble overført til Spania: den maltesiske regjeringen reagerte for første gang etter kontroversen.

Den maltesiske regjeringen kunngjorde torsdag at de vurderer bruken av abortforbudet i landet, og fordømmer en gravid amerikansk turist for å ha nektet å utføre abort på babyen hennes.

«Jeg har bedt teamene våre om å se om visse deler av loven vår hindrer våre leger i å gi den behandlingen de trenger.»Det sa Maltas helseminister Chris Byrne til journalister.

Dette er den første kommentaren fra den maltesiske regjeringen etter kontroverser om saken til 38 år gamle Andrea Prudente, som ble nektet abort i forrige uke etter å ha lidd av en delvis spontanabort mens han var på ferie på en middelhavsøy. Fosteret har ingen sjanse til å overleve, men til tross for faren for farlig infeksjon for moren, har legene nektet å gripe inn på grunn av streng lov i dette landet hvor de fleste katolikker bor, og abort er strengt forbudt i EU.

Paret ble til slutt ført til Spania, hvor fru Brudente ble tatt hånd om. Men saken vakte sterke protester og vakte internasjonal oppmerksomhet rundt landets lover.

«Maltesisk lov skal ikke på noen måte hindre oss i å redde livet til våre leger og spesialister» En tidligere kirurg, Mr. Påpekte Fearn. Abortutøvere kan dømmes til inntil fire års fengsel og livsvarig fengsel.

«Jeg forsikrer statsadvokaten (Maltas seniorjurist) om at ingen tiltak vil bli tatt mot medisinsk fagpersonell som gjør sitt beste for å behandle og redde liv i slike tilfeller.»MR. Sa Byrne. «Dette er ikke et isolert tilfelle (…) det har skjedd før, det vil skje igjen», Han la til. Imidlertid, Mr. Fearn nevnte ikke mulige endringer i landets lov, som sjelden diskuteres av den politiske klassen.

Mandag la mer enn 130 maltesiske leger inn en juridisk utfordring mot abortforbudet, og sa at det hindret leger i å yte «umiddelbar og rettidig behandling».