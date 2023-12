En amerikansk investor kommer til Charleroi: her er navnet hans

Nesten et år etter at Phil Foley ankom Sporting de Charleroi, fant Mehdi Bayat endelig en investor som kunne bidra til å vokse klubben hans. Ifølge våre opplysninger er det amerikanske David Helmer. Forretningsmannen tjente sin formue på slutten av 1970-tallet gjennom selskapet sitt, som var aktivt innen vitenskap og medisin. Nylig investerte han. Et speiderbyrå for basketball. Han er også aktiv i en rekke investeringsfond, inkludert Financial og Boomerang Ventures, men er også med i spillet gjennom sin Catalytic-gruppe.

Likevel, ifølge vår informasjon, vil Mehdi Bayat være på 22. plass, selv om hypotesen om en total overtakelse har blitt studert tidligere. Pressekonferanse denne fredagen Helmer vil bli presentert for media under en pressekonferanse fredag ​​klokken 16.Ny struktur og styring.» Han vil snakke mer om sine motivasjoner og sine ambisjoner for klubben. Denne investorens bidrag har blitt avgjørende for sportssektoren, spesielt for byggingen av den nye stadion Zebrena. Ved å regularisere besøket hans ender det opp med å bli en lang, stressende og utmattende prosess. De siste månedene har flere kandidater meldt seg gjennom PwC-firmaet, som ble tvunget av Sporting i sin søken. I tillegg til Foley, spurte Redbird Capital Partners (eier av Toulouse og AC Milan) om et investeringsfond nær en engelsk klubb. De siste ukene har det dukket opp to spor. Flere klubber fører til investor og en annen privat… David Helmer. Forretningsmannen har allerede besøkt Charleroi flere ganger. Spesielt deltok han på kampen i Mamburg og besøkte treningssenteret. Nesten 120 år gammel går RCSC inn i en ny æra.