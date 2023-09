En amerikansk politimann skjøt en mann i bilen hans på kloss hold

En politimann skjøt dødelig en 27 år gammel mann i bilen hans, ifølge opptak av hendelsen i august som ble offentliggjort av påtalemyndigheten fredag. Bildene viser politimannen som går ut av bilen sin, beveger seg mot tenåringen og skyter flere skudd gjennom vinduet.

Politiet i Philadelphia var de første som delte mer informasjon om hendelsen. Han bemerket at etter å ha knivstukket en politimann, ble mannen skutt utenfor bilen sin. Ifølge politiet kom offeret til deres oppmerksomhet med hensynsløse kjøremanøvrer, og offiserer forfulgte henne.

Politimannen som avfyrte pistolen overga seg fredag. Han står nå overfor siktelser for blant annet drap, sa påtalemyndigheten. Aktor Larry Krasner sa at opptakene taler for seg selv, selv om agentens advokat kalte anklagene mot hans klient falske. Etter hendelsen ble politimannen umiddelbart suspendert.

Morderisk politivold øker i Amerika. George Floyds død for tre år siden har blitt et symbol på dette. I mai 2020 døde denne 46 år gamle afroamerikanske mannen under en brutal politiintervensjon i Minneapolis. Videoopptak viser den ubevæpnede mannen festet til bakken mens politimannen Derek Chauvin strevde med å puste i flere minutter mens han holdt kneet mot baksiden av George Floyds nakke. Etter saken brøt det ut massive protester mot politivold og rasisme.