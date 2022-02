En annen episode ville være nær slutten av utviklingen for en utgivelse sent i 2022 eller tidlig i 2023.

Under den siste Nintendo Direct, fans av brannemblem Du har kanskje opplevd et følelsesmessig hastverk med å se et nytt skuespill annonsert før du så at det faktisk var en andre episode av spin-offen brannemblem krigere. Men vi mistenker det Intelligente systemer jobber for tiden hardt med en ny kanonepisode for serien, og nå er spørsmålet når den avsløres. En innsideinformasjon som allerede har bevist seg selv, Emily Rogersgir nøyaktig flere detaljer om dette emnet, alltid å ta med en pinsett.

Dobbel servering av Fire Emblem i 2022?

I følge Emily Rogersgjennom et innlegg på familiestyret sett av CVG, en ny brannemblem ville faktisk være under forberedelse, og det ville også være nær slutten av utviklingenog at studioet fikk tre års utvikling ved hjelp av et støttestudio.

I tillegg til informasjonen du har, hun argumenterer for at en sen utgivelse i 2022 ville være fullt mulig, med en mulig utsettelse til Q1 2023 hvis Nintendos utvalg er stramt nok innen slutten av året.. Deretter spekulerer han i at 2017-historien med utgivelsen av brannemblem krigere og brannemblem ekko kan gjentas i 2022, først med lanseringen av tre håp og det for den nye årsavslutningsepisoden.

Ingenting er garantert her, og vi må nok vente på neste Nintendo Direct, sannsynligvis i sommer, for å finne ut mer.