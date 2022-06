En applikasjon for å lage 3D-prosjekter med iPhone

iOS 16 kommer med et fantastisk nytt programmeringsgrensesnitt kalt RoomPlan. Den vil lage et 3D-prosjekt ved å skanne et rom med iPhones LiDAR. Og effekten er veldig vellykket.

For lenge siden, eple Har sluppet sitt nye operativsystem iOS 16, som kommer til høsten. Og det slutter aldri å forbløffe, fordi det har blitt avslørt at bruken snart vil være mulig IPhone Lag et 3D-prosjekt av et interiør. Men selv om noen applikasjoner allerede kan gjøre dette, er de ikke alltid veldig nøyaktige. Fra nå av er dette muliggjort av et nytt programmeringsgrensesnitt (API) kalt RoomPlan, som bruker LiDAR for iPhones og iPod – En pulsar laserstråle som kan måle avstand for raskt å lage et 3D-prosjekt, slik at objekter og romdimensjoner kan analyseres. Funksjon som gleder eiendomsmeglere og interiørarkitekter.

Et komplett prosjekt på sekunder

Philip Esposito, en journalist 9to5Mac, Avslører at han var i stand til å teste denne teknologien med en beskrivende kode gitt til ham av utviklerne. Han forklarer at han var i stand til å lage et 3D-prosjekt av stuen sin i løpet av sekunder ved å peke iPhone-kameraet i retning romveggene gjennom den kompatible applikasjonen.

API-en kan til og med identifisere visse objekter, som vil vises i blokker, slik at fokuset vil være på grunnplanen. «Det som imponerte meg mest, bortsett fra nøyaktighet, var hastigheten på digitaliseringen, forklarer journalisten. API-en gir en forhåndsvisning i sanntid som viser den beste animasjonen og skanningen.» 3D-planløsningen kan eksporteres som en USDZ-fil som er kompatibel med populære verktøy som Cinema 4D, Shapr3D og AutoCAD.